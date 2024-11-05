ЛЧ. Лилль - Ювентус 1:1. Встретились посредине

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Четвертый тур

Лилль. "Стад Пьер Моруа"

"Лилль" - "Ювентус" 1:1

Голы: Дэвид 27 - Влахович 60 (пен.)

"Лилль": Шевалье, Алешандро, Диаките, Манди, Гудмундссон (Баккер 81), Андре, Буадди, Жегрова, Гомес (Мукау 55), Сахрауи (Фернандес-Пардо 87), Дэвид

"Ювентус": Ди Грегорио, Кабал (Савона 68), Гатти, Калулу, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам (МакКенни 68), Консейсау, Коопмейнерс, Йилдиз (Мбангула 81), Влахович (Веа 68)

Предупреждения: Андре 73 - Кабал 62

Главный арбитр: Ирфан Пелито (Босния и Герцеговина)

В конце августа-в сентябре "Лилль" потерпел четыре поражения подряд, но в последних восьми матчах до отчетного не проигрывал, в том числе победив в Лиге Чемпионов "Реал" и "Атлетико". "Ювентус" начал сезон без поражений в восьми матчах, но затем проиграл "Штутгарту" в Лиге Чемпионов дома в одни ворота и вообще выиграл два из последних шести матчей до отчетного. Оба не одерживали легких побед с сентября ни в одном турнире. Логично, что встретились посредине, на ничьей и теперь оба с семью очками в основном раунде ЛЧ.

"Лилль" играл дома, при поддержке своих болельщиков, но был ослаблен травмами. Настолько, что его главный тренер Бруно Женезио шутил, что скоро ему придется выйти на поле. Кроме того, он отдал владение мячом сопернику (34:66), по ударам по воротам проиграл со счетом 6:11. Но ведь в матчах против обеих мадридских команд он играл в похожей динамике и добыл результаты. А "Ювентус" обожает владеть мячом, первый в Серии А в этом компоненте, но это владение часто стерильное, бесполезное. Часто было таким и сегодня.

В начале матча удар Дэвида заблокировали, Влахович пробил низом неточно и запорол гол Коопмейнерса, пребывая в офсайде. Насколько стиль игры был комфортным для хозяев, показала их контратака на 27-ой минуте. Жегрова убежал от Кабала по правому флангу и послал Дэвида, третьего бомбардира в истории "Лилля", к вратарю. Под проблемным углом, но канадец пробил мимо Ди Грегорио и забил свой 97-ой гол за клуб. А ответ Влаховича слета в красивом прыжке отбил Шевалье, Манди на угловом блокировал Йилдиза.

Еще один гол "Ювентуса" отменили из-за офсайда, Шевалье отбил удар Тюрама, а на 60-ой минуте Консейсау ворвался в штрафную справа, зацепился за ногу Андре и упал. Честно говоря, за такое скорее нужно давать желтую за симуляцию, чем пенальти, но арбитр решил иначе, а ВАР не имел права поправлять его, поскольку контакт между игроками был. Влахович пенальти реализовал, после чего обе команды долго отдыхали, затем Ди Грегорио отбивал удар Жегровы и брал другой его удар. До надрыва на победу никто не играл.

"Лилль" не проиграл уже в девяти последних матчах во всех турнирах и в девяти из последних десяти домашних. "Ювентус" не проиграл в девяти последних гостевых матчах во всех турнирах и проиграл на всех полях во всех турнирах в сезоне лишь один матч. Обе команды забивали в восьми из девяти последних матчей во всех турнирах. Обе сыты, обе целы, обе сильны и симпатичны, но не хватают звезд с неба. Обе с семью очками после четырех туров основного раунда Лиги Чемпионов, то есть в темпе 9-16 мест, но не Топ-8.