  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Завершилась беспроигрышная серия Манчестер Сити, которая была рекордной в ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Завершилась беспроигрышная серия Манчестер Сити, которая была рекордной в ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

Все когда-то заканчивается

Завершилась беспроигрышная серия Манчестер Сити, которая была рекордной в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов "горожане" уступили "Спортингу" в Португалии (1:4). Это поражение прервало беспроигрышную серию английской команды, которая была рекордной (26 матчей).

Читайте также"Сейчас или никогда". Рубен Аморим рассказал о переговорах с Манчестер Юнайтед

Интересно, что "Сити" стал единоличным лидером по этому показателю только после предыдущего поединка в ЛЧ, когда разгромил "Спарту" (5:0). "Небесно-голубые" не уступали в самом престижном еврокубковом соревновании 2,5 года.

Предыдущее достижение принадлежало "Манчестер Юнайтед" (25 встреч, 2007-2009). Символично, что серию МС прервал будущий тренер "красных дьяволов".

По теме
yellow-arrow
Шахтер – Янг Бойз: хорошо ли вы помните противостояние украинских команд со швейцарскими? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Альваро Мората стал вторым игроком, который забивал Реалу на Бернабеу в Лиге Чемпионов, играя за два разных клуба
yellow-arrow
Шахтер – Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости