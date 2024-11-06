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Завершилась беспроигрышная серия Манчестер Сити, которая была рекордной в ЛЧ
Все когда-то заканчивается
Getty Images/Global Images Ukraine
В 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов "горожане" уступили "Спортингу" в Португалии (1:4). Это поражение прервало беспроигрышную серию английской команды, которая была рекордной (26 матчей).
Интересно, что "Сити" стал единоличным лидером по этому показателю только после предыдущего поединка в ЛЧ, когда разгромил "Спарту" (5:0). "Небесно-голубые" не уступали в самом престижном еврокубковом соревновании 2,5 года.
Предыдущее достижение принадлежало "Манчестер Юнайтед" (25 встреч, 2007-2009). Символично, что серию МС прервал будущий тренер "красных дьяволов".
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