Завершилась беспроигрышная серия Манчестер Сити, которая была рекордной в ЛЧ

В 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов "горожане" уступили "Спортингу" в Португалии (1:4). Это поражение прервало беспроигрышную серию английской команды, которая была рекордной (26 матчей).

Интересно, что "Сити" стал единоличным лидером по этому показателю только после предыдущего поединка в ЛЧ, когда разгромил "Спарту" (5:0). "Небесно-голубые" не уступали в самом престижном еврокубковом соревновании 2,5 года.

Предыдущее достижение принадлежало "Манчестер Юнайтед" (25 встреч, 2007-2009). Символично, что серию МС прервал будущий тренер "красных дьяволов".