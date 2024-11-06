Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Сложный момент, но я не хочу сдаваться. Мне нравится этот вызов
Испанский специалист с оптимизмом смотрит на следующие матчи
Getty Images / Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола высказался после поражения "Манчестер Сити" от "Спортинга".
[Стали ли изменения в защите причиной проблем] “Возможно. Я не знаю. Когда в календаре много игр, невозможно все время играть с той же четверкой защитников. Мы столкнулись с этой проблемой, но что есть, то есть.
Сейчас сложный момент относительно результатов, но я не хочу сдаваться. Я буду бороться, мне как тренеру нравится этот вызов".
"Это футбол. Возможно, то, что мы проходили в прошлом, было исключением. Иногда ты можешь проиграть. Они наказывали нас, используя те моменты, которые у них были. Мы же упускали свои возможности.
Нам могло хватить первого тайма, чтобы решить исход встречи. В начале второго мы сразу пропустили 2 гола и счет стал 1:3”, – сказал Гвардиола.
В 5-м туре "горожане" будут принимать "Фейеноорд".
Популярное сейчас
- ЛЧ. Реал Мадрид — Милан 1:3. Сливочные официально в кризисе
- Андрей Лунин отметился невероятным сейвом в матче против Милана. ВИДЕО
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Реал потерпел поражение в ЛЧ от Милана, но был ли Лунин худшим игроком команды? Известны оценки украинца за матч
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери