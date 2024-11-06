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Гвардиола: Сложный момент, но я не хочу сдаваться. Мне нравится этот вызов

Лига Чемпионов
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Испанский специалист с оптимизмом смотрит на следующие матчи

Гвардиола: Сложный момент, но я не хочу сдаваться. Мне нравится этот вызов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пеп Гвардиола высказался после поражения "Манчестер Сити" от "Спортинга".

[Стали ли изменения в защите причиной проблем] “Возможно. Я не знаю. Когда в календаре много игр, невозможно все время играть с той же четверкой защитников. Мы столкнулись с этой проблемой, но что есть, то есть.

Сейчас сложный момент относительно результатов, но я не хочу сдаваться. Я буду бороться, мне как тренеру нравится этот вызов".

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"Это футбол. Возможно, то, что мы проходили в прошлом, было исключением. Иногда ты можешь проиграть. Они наказывали нас, используя те моменты, которые у них были. Мы же упускали свои возможности.

Нам могло хватить первого тайма, чтобы решить исход встречи. В начале второго мы сразу пропустили 2 гола и счет стал 1:3”, – сказал Гвардиола.

В 5-м туре "горожане" будут принимать "Фейеноорд".

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Симченко
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