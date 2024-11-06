Гвардиола: Сложный момент, но я не хочу сдаваться. Мне нравится этот вызов

Пеп Гвардиола высказался после поражения "Манчестер Сити" от "Спортинга".

[Стали ли изменения в защите причиной проблем] “Возможно. Я не знаю. Когда в календаре много игр, невозможно все время играть с той же четверкой защитников. Мы столкнулись с этой проблемой, но что есть, то есть.

Сейчас сложный момент относительно результатов, но я не хочу сдаваться. Я буду бороться, мне как тренеру нравится этот вызов".