  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Анчелотти: Мы плохо обороняемся. Наше текущее положение – командная проблема. Нужно подниматься
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти: Мы плохо обороняемся. Наше текущее положение – командная проблема. Нужно подниматься

Лига Чемпионов
Обновлено

Итальянский специалист прокомментировал игру с россонери

Анчелотти: Мы плохо обороняемся. Наше текущее положение – командная проблема. Нужно подниматься

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти высказался о проблемах "Реала" после поражения от "Милана".

“Нам стоит [беспокоиться], потому что в последних матчах команда не показывает хорошую игру. Нам не хватает твердости. Вот над чем нужно работать. Мы плохо обороняемся, команда недостаточно компактна. Должны быть более упорядоченными.

Вальверде не был готов на 100%, был дискомфорт в спине. Вчера он нормально тренировался, но в первом тайме почувствовал боль и мы решили заменить его”.

Читайте такжеАнчелотти о Винисиусе: Он получит Золотой мяч, но не за то, что он сделал этим вечером

“Наше текущее положение – не индивидуальная проблема, а командная. Теперь нужно подниматься, сражаться и выигрывать в следующем матче.

Мы должны сосредоточиться на сегодняшнем дне. Наша команда не показывает лучшую версию себя – мы должны ее найти, чтобы бороться за все трофеи”, – сказал главный тренер.

В 5-м туре "Реал" поедет на "Энфилд".

По теме
yellow-arrow
Шахтер – Янг Бойз: хорошо ли вы помните противостояние украинских команд со швейцарскими? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Альваро Мората стал вторым игроком, который забивал Реалу на Бернабеу в Лиге Чемпионов, играя за два разных клуба
yellow-arrow
Шахтер – Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости