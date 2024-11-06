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Анчелотти: Мы плохо обороняемся. Наше текущее положение – командная проблема. Нужно подниматься
Итальянский специалист прокомментировал игру с россонери
Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти высказался о проблемах "Реала" после поражения от "Милана".
“Нам стоит [беспокоиться], потому что в последних матчах команда не показывает хорошую игру. Нам не хватает твердости. Вот над чем нужно работать. Мы плохо обороняемся, команда недостаточно компактна. Должны быть более упорядоченными.
Вальверде не был готов на 100%, был дискомфорт в спине. Вчера он нормально тренировался, но в первом тайме почувствовал боль и мы решили заменить его”.
“Наше текущее положение – не индивидуальная проблема, а командная. Теперь нужно подниматься, сражаться и выигрывать в следующем матче.
Мы должны сосредоточиться на сегодняшнем дне. Наша команда не показывает лучшую версию себя – мы должны ее найти, чтобы бороться за все трофеи”, – сказал главный тренер.
В 5-м туре "Реал" поедет на "Энфилд".
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