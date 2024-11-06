Анчелотти: Мы плохо обороняемся. Наше текущее положение – командная проблема. Нужно подниматься

Карло Анчелотти высказался о проблемах "Реала" после поражения от "Милана".

“Нам стоит [беспокоиться], потому что в последних матчах команда не показывает хорошую игру. Нам не хватает твердости. Вот над чем нужно работать. Мы плохо обороняемся, команда недостаточно компактна. Должны быть более упорядоченными.

Вальверде не был готов на 100%, был дискомфорт в спине. Вчера он нормально тренировался, но в первом тайме почувствовал боль и мы решили заменить его”.