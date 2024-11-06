Фонсека: У игроков хватило смелости играть здесь, ничего не бояться

Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека подвел итоги игры с "Реалом".

"Я думаю, мы выиграли, потому что у игроков хватило смелости играть здесь, ничего не бояться. Мы готовились к игре, планируя владеть мячом. В первом тайме мы достигли важного преимущества. Во втором тайме нам пришлось труднее, но мы справились с этим вместе. Мы заслужили эту победу не только из-за трех забитых мячей, но и за то, что играли качественно”.

“В еврокубках важно владеть инициативой и контролировать мяч. Мы показали, что итальянские команды умеют не только защищаться. Должны продолжать стремиться к росту.

Абрахам – игрок со многими качествами. Мората способен играть роль связующего звена. Это два игрока с разными характеристиками. Первый играет поближе к воротам, второй больше взаимодействует с мячом. Альваро очень устал, и нам пришлось заменить его. Темми очень помогает команде", – сказал Фонсека.