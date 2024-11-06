  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Фонсека: У игроков хватило смелости играть здесь, ничего не бояться
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фонсека: У игроков хватило смелости играть здесь, ничего не бояться

Лига Чемпионов
Обновлено

Наставник – о яркой победе

Фонсека: У игроков хватило смелости играть здесь, ничего не бояться

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека подвел итоги игры с "Реалом".

"Я думаю, мы выиграли, потому что у игроков хватило смелости играть здесь, ничего не бояться. Мы готовились к игре, планируя владеть мячом. В первом тайме мы достигли важного преимущества. Во втором тайме нам пришлось труднее, но мы справились с этим вместе. Мы заслужили эту победу не только из-за трех забитых мячей, но и за то, что играли качественно”.

Читайте такжеФонсека: После второго гола мы сделали несколько очень хороших вещей, а с Леао у меня нет особых проблем

“В еврокубках важно владеть инициативой и контролировать мяч. Мы показали, что итальянские команды умеют не только защищаться. Должны продолжать стремиться к росту.

Абрахам – игрок со многими качествами. Мората способен играть роль связующего звена. Это два игрока с разными характеристиками. Первый играет поближе к воротам, второй больше взаимодействует с мячом. Альваро очень устал, и нам пришлось заменить его. Темми очень помогает команде", – сказал Фонсека.

В 5-м туре "дьяволы" будут играть против "Слована" в Братиславе.

По теме
yellow-arrow
Шахтер – Янг Бойз: хорошо ли вы помните противостояние украинских команд со швейцарскими? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Альваро Мората стал вторым игроком, который забивал Реалу на Бернабеу в Лиге Чемпионов, играя за два разных клуба
yellow-arrow
Шахтер – Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Паулу Фонсека Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джанлука Ді Марціо
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости