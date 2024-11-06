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Фонсека: У игроков хватило смелости играть здесь, ничего не бояться
Наставник – о яркой победе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека подвел итоги игры с "Реалом".
"Я думаю, мы выиграли, потому что у игроков хватило смелости играть здесь, ничего не бояться. Мы готовились к игре, планируя владеть мячом. В первом тайме мы достигли важного преимущества. Во втором тайме нам пришлось труднее, но мы справились с этим вместе. Мы заслужили эту победу не только из-за трех забитых мячей, но и за то, что играли качественно”.
“В еврокубках важно владеть инициативой и контролировать мяч. Мы показали, что итальянские команды умеют не только защищаться. Должны продолжать стремиться к росту.
Абрахам – игрок со многими качествами. Мората способен играть роль связующего звена. Это два игрока с разными характеристиками. Первый играет поближе к воротам, второй больше взаимодействует с мячом. Альваро очень устал, и нам пришлось заменить его. Темми очень помогает команде", – сказал Фонсека.
В 5-м туре "дьяволы" будут играть против "Слована" в Братиславе.
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