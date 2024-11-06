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Реал впервые с 2009 года пропустил три гола и более в двух домашних матчах подряд
Давно мадридцы так не проигрывали
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Милан" сотворил определенную сенсацию, переиграв на выезде мадридский "Реал" со счетом 3:1. Учитывая предыдущее поражение на "Сантьягу Бернабеу" от "Барсы" (0:4), "сливочные" повторили свое неприятное достижение.
По информации Opta, "Реал" впервые с 2009 года пропустил три гола и более в двух домашних матчах подряд. Тогда мадридцы также терпели поражения от "Барселоны" (2:6) и "Мальорки" (1:3).
Добавим, что после четырех туров Лиги чемпионов "Реал" находится на промежуточном 17-м месте, имея в своем активе лишь 6 очков.
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