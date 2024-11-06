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Реал впервые с 2009 года пропустил три гола и более в двух домашних матчах подряд

Лига Чемпионов

Давно мадридцы так не проигрывали

Реал впервые с 2009 года пропустил три гола и более в двух домашних матчах подряд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Милан" сотворил определенную сенсацию, переиграв на выезде мадридский "Реал" со счетом 3:1. Учитывая предыдущее поражение на "Сантьягу Бернабеу" от "Барсы" (0:4), "сливочные" повторили свое неприятное достижение.

По информации Opta, "Реал" впервые с 2009 года пропустил три гола и более в двух домашних матчах подряд. Тогда мадридцы также терпели поражения от "Барселоны" (2:6) и "Мальорки" (1:3).

Добавим, что после четырех туров Лиги чемпионов "Реал" находится на промежуточном 17-м месте, имея в своем активе лишь 6 очков.

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Реал (Мадрид)
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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Гресь
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