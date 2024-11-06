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Вирт: Если не побеждать Янг Бойз, то кого тогда побеждать?
Эксперт высказал свое мнение о предстоящем матче дончан
Фото: НК Верес
Бывший вратарь "Шахтера" Юрий Вирт высказался относительно матча "горняков" с "Янг Бойз" в матче 4-го тура Лиги чемпионов.
"Начнем с того, что, я так считаю, что именно "Шахтер" является однозначным фаворитом и должен наконец одержать свою первую победу в этом сезоне Лиги чемпионов. Если не побеждать "Янг Бойз", то кого тогда побеждать? При всем уважении к швейцарской команде, по классу она ниже дончан по классу, по подбору игроков. По зубам "Шахтеру" "Янг Бойз", однозначно. Должны "горняки" наконец порадовать своих фанов уже победой, должны.Читайте такжеТренер Янг Бойз: Это будет матч на нейтральной территории. Для обеих команд будут одинаковые условия
И, конечно, этот поединок будет чрезвычайно важным для "Шахтера", ключевым, потому что если не сумеют набрать три очка, то о евровесне, вероятно, уже можно будет забыть. Впереди матчи против "ПСВ", мюнхенской "Баварии", "Бреста" и дортмундской "Боруссии"... Мягко говоря, календарь сложный", - сказал Вирт.
Матч "Шахтер" - "Янг Бойз" состоится сегодня, 6 ноября и начнется в 19:45 по Киеву.
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