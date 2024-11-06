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Вирт: Если не побеждать Янг Бойз, то кого тогда побеждать?

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Эксперт высказал свое мнение о предстоящем матче дончан

Вирт: Если не побеждать Янг Бойз, то кого тогда побеждать?

Фото: НК Верес

Новина українською

Бывший вратарь "Шахтера" Юрий Вирт высказался относительно матча "горняков" с "Янг Бойз" в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

"Начнем с того, что, я так считаю, что именно "Шахтер" является однозначным фаворитом и должен наконец одержать свою первую победу в этом сезоне Лиги чемпионов. Если не побеждать "Янг Бойз", то кого тогда побеждать? При всем уважении к швейцарской команде, по классу она ниже дончан по классу, по подбору игроков. По зубам "Шахтеру" "Янг Бойз", однозначно. Должны "горняки" наконец порадовать своих фанов уже победой, должны.

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И, конечно, этот поединок будет чрезвычайно важным для "Шахтера", ключевым, потому что если не сумеют набрать три очка, то о евровесне, вероятно, уже можно будет забыть. Впереди матчи против "ПСВ", мюнхенской "Баварии", "Бреста" и дортмундской "Боруссии"... Мягко говоря, календарь сложный", - сказал Вирт.

Матч "Шахтер" - "Янг Бойз" состоится сегодня, 6 ноября и начнется в 19:45 по Киеву.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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