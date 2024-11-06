Анчелотти: Мы пропустили 9 голов в последних играх. Это слишком много для команды, которая построила свой фундамент на прочности

Вчера "Реал" потерпел второе поражение в Лиге чемпионов, уступив дома "Милану" со счетом 1:3. В последних трех поединках "сливочные" пропускали два гола в свои ворота и на послематчевой пресс-конференции Карло Анчелотти подчеркнул, что они должны исправить свою игру в защите.

"Реальность такова, что мы видим на поле, и чего-то не хватает. Мы должны это исправить. Это будет долгая ночь, это нормально. Мы все должны думать о том, как мы можем улучшить ситуацию и найти ту сплоченность, которую мы имели так долго, и которой нам сейчас не хватает. Мы боремся за то, чтобы найти эту твердость. Мы пропустили 9 голов в последних играх, и это слишком много для команды, которая построила свой фундамент на прочности. Мы создали много голевых моментов, и нам не хватало немного клинического преимущества, но главное - это то, как легко наши соперники находят возможности для атак. Это наша главная проблема, и мы должны ее исправить. Мы не можем быть такими, какими мы были сегодня с точки зрения защиты.

Это здоровая раздевалка. Сейчас есть много критики в отношении отношения и тренировок. Вы должны принять мнение людей, но мы должны сосредоточиться на реальности, которая заключается в том, что мы не играем хорошо и хотим сделать это лучше, потому что иначе мы не попадем в число претендентов в конце сезона. Итальянский футбол имеет тенденцию быть более закрытым в тактическом плане. Мы были слишком открытыми и облегчили жизнь "Милану"", - заявил Карло Анчелотти.

Добавим, что сейчас "Реал" с 6 очками находится на 17-й позиции в турнирной таблице Лиги чемпионов. Следующий свой матч "сливочные" сыграют в Примере 9 ноября дома против "Осасуны".