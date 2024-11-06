Шахтер – Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Сегодня, 6 ноября состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25 между "Шахтером" и "Янг Бойз". Игра пройдет в немецком городе Гельзенкирхен на стадионе "Фельтинс-Арена".

Обе команды еще не выигрывали в еврокубковом турнире. Дончане с 1 пунктом занимают 29-е место в таблице. Швейцарский клуб с нулем очков находится на предпоследней, 35-й строчке.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало - в 19:45 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 4-й тур

06.11.2024

Гельзенкирхен, "Фельтинс-Арена"

"Шахтер" 19:45 "Янг Бойз"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1