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Шахтер – Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Шахтер – Янг Бойз. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Шахтер – Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Сегодня, 6 ноября состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25 между "Шахтером" и "Янг Бойз". Игра пройдет в немецком городе Гельзенкирхен на стадионе "Фельтинс-Арена".

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Обе команды еще не выигрывали в еврокубковом турнире. Дончане с 1 пунктом занимают 29-е место в таблице. Швейцарский клуб с нулем очков находится на предпоследней, 35-й строчке.

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Начало - в 19:45 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 4-й тур
06.11.2024
Гельзенкирхен, "Фельтинс-Арена"
"Шахтер" 19:45 "Янг Бойз"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

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Трансляция матча Шахтер – Янг Бойз
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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