Альваро Мората стал вторым игроком, который забивал Реалу на Бернабеу в Лиге Чемпионов, играя за два разных клуба

Вчера "Милан" сотворил сенсацию, переиграв на выезде "Реал" со счетом 3:1. Одним из авторов забитого мяча был бывший игрок "сливочных" Альваро Мората, который отметился интересным достижением.

Как сообщает Opta, испанский форвард стал вторым игроком, который забивал "Реалу" на "Бернабеу" в Лиге Чемпионов, играя за два разных клуба ("Ювентус" и "Милан"). Ранее это делал норвежский нападающий Джон Карью, который отмечался в ворота мадридцев в составе "Русенборга" и "Лиона".

Добавим, что в этом сезоне Альваро Мората провел 12 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.