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Альваро Мората стал вторым игроком, который забивал Реалу на Бернабеу в Лиге Чемпионов, играя за два разных клуба
Испанец неоднократно отмечался в воротах сливочных
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Милан" сотворил сенсацию, переиграв на выезде "Реал" со счетом 3:1. Одним из авторов забитого мяча был бывший игрок "сливочных" Альваро Мората, который отметился интересным достижением.
Как сообщает Opta, испанский форвард стал вторым игроком, который забивал "Реалу" на "Бернабеу" в Лиге Чемпионов, играя за два разных клуба ("Ювентус" и "Милан"). Ранее это делал норвежский нападающий Джон Карью, который отмечался в ворота мадридцев в составе "Русенборга" и "Лиона".
Добавим, что в этом сезоне Альваро Мората провел 12 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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