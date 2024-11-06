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Альваро Мората стал вторым игроком, который забивал Реалу на Бернабеу в Лиге Чемпионов, играя за два разных клуба

Лига Чемпионов

Испанец неоднократно отмечался в воротах сливочных

Альваро Мората стал вторым игроком, который забивал Реалу на Бернабеу в Лиге Чемпионов, играя за два разных клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Милан" сотворил сенсацию, переиграв на выезде "Реал" со счетом 3:1. Одним из авторов забитого мяча был бывший игрок "сливочных" Альваро Мората, который отметился интересным достижением.

Как сообщает Opta, испанский форвард стал вторым игроком, который забивал "Реалу" на "Бернабеу" в Лиге Чемпионов, играя за два разных клуба ("Ювентус" и "Милан"). Ранее это делал норвежский нападающий Джон Карью, который отмечался в ворота мадридцев в составе "Русенборга" и "Лиона".

Добавим, что в этом сезоне Альваро Мората провел 12 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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Ювентус (Турин) Альваро Мората Реал (Мадрид) Милан
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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Гресь
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