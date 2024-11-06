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Брюгге – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Брюгге – Астон Вилла. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.11.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Брюгге – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брюгге" примет "Астон Виллу" в рамках 4-го тура Лиги чемпионов-2024/25. Встреча пройдет на стадионе "Ян Брейдель" и начнется в 19:45 по Киеву.

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У бельгийцев два поражения, от "Боруссии" Дортмунд (0:3) и "Милана" (1:3), а также одна победа над "Штурмом" (1:0). Англичане выиграли все три матча - "львы" обыграли "Янг Бойз" (3:0), "Баварию" (1:0) и "Болонью" (2:0).

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 2.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 4-й тур
06.11.2024
Брюгге, "Ян Брейдель"
"Брюгге " 19:45 "Астон Вилла"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2

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Трансляция матча Брюгге – Астон Вилла
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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