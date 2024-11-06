Брюгге – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

"Брюгге" примет "Астон Виллу" в рамках 4-го тура Лиги чемпионов-2024/25. Встреча пройдет на стадионе "Ян Брейдель" и начнется в 19:45 по Киеву.

У бельгийцев два поражения, от "Боруссии" Дортмунд (0:3) и "Милана" (1:3), а также одна победа над "Штурмом" (1:0). Англичане выиграли все три матча - "львы" обыграли "Янг Бойз" (3:0), "Баварию" (1:0) и "Болонью" (2:0).

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 2.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 4-й тур

06.11.2024

Брюгге, "Ян Брейдель"

"Брюгге " 19:45 "Астон Вилла"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2