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Брюгге – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Брюгге – Астон Вилла. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.11.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Брюгге" примет "Астон Виллу" в рамках 4-го тура Лиги чемпионов-2024/25. Встреча пройдет на стадионе "Ян Брейдель" и начнется в 19:45 по Киеву.
У бельгийцев два поражения, от "Боруссии" Дортмунд (0:3) и "Милана" (1:3), а также одна победа над "Штурмом" (1:0). Англичане выиграли все три матча - "львы" обыграли "Янг Бойз" (3:0), "Баварию" (1:0) и "Болонью" (2:0).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 2.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига чемпионов-2024/25. 4-й тур
06.11.2024
Брюгге, "Ян Брейдель"
"Брюгге " 19:45 "Астон Вилла"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2
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