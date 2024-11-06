Тренер Монако: Матч длится 90 минут, и когда ты забиваешь на последних минутах, это всегда может быть немного везением

Вчера "Монако" на выезде сумел вырвать победу на последних минутах у "Болоньи" (1:0). После поединка главный тренер "монегасков" Ади Хюттер отметил, что его игроки выполнили установки на эту игру и не позволили итальянцам сыграть в свой футбол.

"Если посмотреть на то, как проходила игра, я думаю, что мы заслуживали все три очка, особенно если посмотреть на наш первый тайм, который был хорошим. Во втором тайме мы действовали надежно и не дали "Болонье" создать ни одного шанса. Теперь у нас десять очков с четырех игр, что является важным шагом в борьбе за выход в плей-офф. Матч длится 90 минут, и когда ты забиваешь на последних минутах, это всегда может быть немного везением. Теперь у нас десять очков из четырех игр, что является важным шагом в борьбе за выход в плей-офф.

Не знаю, можно ли говорить о топ-8, ведь в этом сезоне Лига чемпионов имеет новый формат, и никто точно не знает, сколько очков нужно набрать, чтобы пройти в следующий раунд. Наши следующие четыре соперника будут сложными ("Бенфика", "Арсенал", "Астон Вилла" и "Интер"), но мы сможем играть более уверенно", - заявил Ади Хюттер.

Добавим, что следующий матч "Монако" проведет в Лиге 1 в субботу, 9 ноября, на выезде против "Страсбура".