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Штутгарт – Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Штутгарт – Аталанта: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.11.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Штутгарт – Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Штутгарт" и "Аталанта" перезагрузили свой сезон после успехов в Лиге Чемпионов. Бергамаски подошли к ее второму туру с одной победой в шести матчах во всех турнирах, разгромили "Шахтер" и этим начали серию из шести побед и ничьей в семи матчах. Швабы подошли к третьему с одной победой в шести матчах во всех турнирах, разгромили "Ювентус" и этим начали серию из трех побед и ничьей в четырех матчах. А в последних матчах обе еще и мало пропускают. Так что команды в форме для феерии? Или для перекрытия друг друга?

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Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Четвертый тур

6 ноября. 22:00. Штутгарт. "МХП Арена"

"Штутгарт" - "Аталанта"

Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)

Телетрансляция - Megogo Футбол 6

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
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