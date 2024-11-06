Луис Диас стал вторым колумбийцем, оформившим хет-трик в Лиге чемпионов

Вчера "Ливерпуль" на своем поле уверенно разобрался с "Байером" (4:0). Героем этого поединка стал Луис Диас, который трижды отличился в ворота "фармацевтов", установив при этом интересное достижение.

Как сообщает Opta, форвард "Ливерпуля" стал вторым колумбийцем, который оформил хет-трик в Лиге чемпионов. До 27-летнего игрока "красных" ранее это достижение покорилось Фаустино Асприлье, который в составе "Ньюкасла" забил три гола против "Барселоны" (3:2) в 1997 году.

Добавим, что в этом сезоне Луис Диас провел 15 матчей, где отметился 8 забитыми мячами и 2 ассистами.