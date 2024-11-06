Вирт: Я хочу увидеть агрессивный и более скоростной Шахтер

Бывший вратарь "Шахтера" Юрий Вирт поделился своим прогнозом на поединок "горняков" с "Янг Бойз" в рамках четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов.

- Как Пушичу не потерять очки против "Янг Бойз"? Каким видите план действий?

- Команда может максимально надежно сыграть в защите, но если не будет так же максимально эффективной в атаке, то победы "Шахтеру" не видать. Подопечные Пушича должны давить на соперника с первых минут, играть в агрессивный, интенсивный футбол, перевести игру сразу же на половину поля "Янг Бойз", применять высокий прессинг. Только так, по моему мнению удастся одержать победу.

- По Вашему мнению, какую тактику следует выбрать Пушичу на поединок против "Янг Бойз"? Может, наконец, от ножа, то есть с двумя ярко выраженными нападающими? Скажем, выставить пару Сикан - Траоре? Один - юркий, другой - гренадер.

- Тут вопрос к Пушичу (смеется). Он видит на острие атаки одного нападающего, поэтому не думаю, что мы увидим связку Сикан - Траоре. И вообще, на атакующий потенциал своего коллектива главному тренеру "горняков" нечего жаловаться. Есть Судаков, Бондаренко, Зубов и Эгиналду с Невертоном. Каждый из них может классно сыграть впереди. Активен на правом фланге защитник Ефим Конопля.

Я хочу увидеть действительно агрессивный и более скоростной "Шахтер". В последних играх оранжево-черных мы видим, что они много контролируют мяч, но за счет этого матчи не выигрываются.

- Относительно персоналий. А не кажется ли Вам, что этому "Шахтеру" не хватает в составе некоего дяди типа Ярослава Ракицкого, который может напихать любому за небрежное отношение к игре?

- Ну почему это нет? А Тарас Степаненко? Вот именно он и является таким игроком, дядей, как вы сказали. Уверен, что именно он лидер команды и на поле, когда играет, и вне его, в раздевалке, когда не имеет игрового времени. Поверьте, Степаненко может напихать.

- Прогноз на игру от Юрия Вирта.

- Ставлю на победу украинской команды со счетом 2:1, - сказал Вирт.