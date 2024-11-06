ПСЖ – Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

"ПСЖ" и "Атлетико" много оступались в прошлых турах и, как следствие, оказались в конце таблицы ЛЧ - у парижан 4 очка, у мадридцев 3. Еще одно поражение для обоих стало бы катастрофой и, несомненно, оба постараются его избежать. Нас ждет боевое, равное противостояние двух классных команд, которые к тому же никогда не встречались в официальных матчах. Ну, тем интереснее будет.

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Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Четвертый тур

6 ноября. 22:00. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Атлетико"

Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Телетрансляция - Megogo Футбол 2