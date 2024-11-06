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Алонсо: Проиграть 4:0 - это неприятно. Ливерпуль - это топ-команда, и они наказали нас
Тяжелое поражение для "фармацевтов"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал разгромное поражение от "Ливерпуля" в 4-м туре Лиги чемпионов со счётом 0:4.
"Думаю, в первом тайме мы играли неплохо. Во втором тайме нам не удавалось хорошо держать мяч и находить позиции. Наша интенсивность в обороне стала ниже, а прессинг соперника усилился. Второй гол получился болезненным, как и результат, и выступление в целом.
Бывает, что приезжаешь на "Энфилд" и проигрываешь. Проиграть 4:0 - это неприятно. Это топ-команда, и они наказали нас. Жаль, что мы не смогли удержать 1:0 в течение 15-20 минут. Они сделали это против "Брайтона", они сделали это против нас.
Мы были готовы приехать сюда и выложиться по полной. В какой-то момент у нас все получалось, но через 20 минут игра изменилась. "Ливерпуль" силен. Нам не хватило мощи и последовательности. Поражение нужно принять, поздравить "Ливерпуль" и двигаться дальше.
Я постараюсь отделить игру и боль от результата от чувства возвращения и любви. Я очень благодарен за такой прием.
Пока рано говорить об этом, но я вижу, что у "Ливерпуля" очень хороший баланс, очень цельная команда. У них работают 11 игроков, и они способны сохранять ворота сухими, что очень важно в Лиге чемпионов. В АПЛ - посмотрим. Пока рано говорить об этом, но у них все выглядит неплохо", - сказал испанец в эфире Amazon Prime.
На данный момент "Байер" занимает 11-е место в турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов, набрав 7 очков из 12 возможных.
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