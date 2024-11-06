Алонсо: Проиграть 4:0 - это неприятно. Ливерпуль - это топ-команда, и они наказали нас

Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал разгромное поражение от "Ливерпуля" в 4-м туре Лиги чемпионов со счётом 0:4.

"Думаю, в первом тайме мы играли неплохо. Во втором тайме нам не удавалось хорошо держать мяч и находить позиции. Наша интенсивность в обороне стала ниже, а прессинг соперника усилился. Второй гол получился болезненным, как и результат, и выступление в целом.

Бывает, что приезжаешь на "Энфилд" и проигрываешь. Проиграть 4:0 - это неприятно. Это топ-команда, и они наказали нас. Жаль, что мы не смогли удержать 1:0 в течение 15-20 минут. Они сделали это против "Брайтона", они сделали это против нас.

Мы были готовы приехать сюда и выложиться по полной. В какой-то момент у нас все получалось, но через 20 минут игра изменилась. "Ливерпуль" силен. Нам не хватило мощи и последовательности. Поражение нужно принять, поздравить "Ливерпуль" и двигаться дальше.

Я постараюсь отделить игру и боль от результата от чувства возвращения и любви. Я очень благодарен за такой прием.

Пока рано говорить об этом, но я вижу, что у "Ливерпуля" очень хороший баланс, очень цельная команда. У них работают 11 игроков, и они способны сохранять ворота сухими, что очень важно в Лиге чемпионов. В АПЛ - посмотрим. Пока рано говорить об этом, но у них все выглядит неплохо", - сказал испанец в эфире Amazon Prime.