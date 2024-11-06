Арне Слот был удивлен тренерскими решениями Хаби Алонсо, которые он сделал в матче против Ливерпуля

Вчера на "Энфилде" хозяева поля переиграли леверкузенский "Байер" со счетом 4:0. Несмотря на такой результат, главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отметил, что Хаби Алонсо удалось удивить его определенными решениями, однако его игрокам удалось адаптироваться к этим изменениям и реализовать свои возможности.

"Мы видели много игр Леверкузена, но я никогда не видел, чтобы [Виктор] Бонифейс играл слева. Следовательно, они играли без девятки, и поэтому сильно перегружали полузащиту. Было довольно трудно прессинговать их высоко. Но хорошо то, что мы почти ничего не пропустили, и я думаю, что в первом тайме, если и были моменты, то они были для нас. Но во втором тайме мы смогли приспособиться к игровому плану первого тайма, мы немного больше рисковали, мы также лучше владели мячом. Обычно они больше защищаются по схеме 5-2-3, сейчас они защищались по схеме 4-4-2, поэтому они достаточно сильно изменились, и мы смогли приспособиться к этому в перерыве", - заявил Арне Слот.

Добавим, что после четырех туров Лиги чемпионов "Ливерпуль" с 12 очками лидирует в турнирной таблице. Следующий свой матч "красные" сыграют в АПЛ 9 ноября дома против "Астон Виллы".