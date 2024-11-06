С американскими горками и почти без защитников. О состоянии Янг Бойз перед Шахтером

Сегодня донецкий "Шахтер" встретится в Лиге Чемпионов с "Янг Бойз". Швейцарский соперник не набрал в первых трех турах основного раунда ЛЧ ни единого очка, не забил ни единого мяча, пропустив девять от "Астон Виллы" (0:3), "Барселоны" (0:5) и "Интера" (0:1). А к четвертому туру подходит в далеко не идеальном состоянии. Как кадровом, так и организационном. Правда, его прогресс за последний месяц заметен.

Он продолжает терять защитников. В последнем матче лиги против "Цюриха" получил травму левый защитник Абду Конте. Против "Шахтера" он не сыграет. Еще ранее травмировались защитники Хаджам (игравший против "Интера"), Янко, Пфайффер, Али Камара и Зукру. Чайва и Зайлер, которые также могут сыграть в обороне, также травмированы. Таким образом, в заявке остались лишь три настоящих защитника. Причем ни одного левоногого.

На левом фланге обороны ожидается выход правого защитника Левина Блума. Он признает, что правоногий, но заявляет, что левой ногой играет довольно неплохо. Чему свидетельство его гол этой ногой, забитый в предыдущем сезоне в групповом турнире Лиги Чемпионов в ворота "Црвены Звезды". Также в обороне не впервые будет вынужден сыграть полузащитник Сандро Лаупер, один из лидеров команды.

В целом главный тренер Жоэль Маньин везет на матч против "Шахтера" четырех игроков молодежной команды, не игравших даже в лиге в этом сезоне ни одной минуты.

При всех этих проблемах защитные порядки бернцев в последние недели выглядят неплохо. Они пропустили от "Интера" лишь в добавленное время (0:1), не пропустили в последнем матче лиги - в гостях против ее лидера "Цюриха", еще и играя вдесятером с 79-ой минуты (0:0). Первый их "сухой" матч во всех турнирах с августа.

Играли они, кстати, вдесятером из-за удаления вингера Жоэля Монтейро за бросание бутсы в соперника! Пресса немало поездила на 25-летнем игроке за такую выходку, лига дисквалифицировала его на четыре матча. Он постарается реабилитироваться в Лиге Чемпионов. Где против "Интера" отыграл очень хорошо, активно прорывался на дриблинге по левому флангу и попадал в стойку ударом с 18-ти метров по центру. Он может играть и на правом фланге.

Красные карточки в целом - проблема "Янг Бойз". Таких в нынешнем сезоне набралось уже пять. Маньин признает, что присутствуют проблемы с дисциплиной и нужно добавлять в этом плане. Правда, следует отметить, что все удаления состоялись во внутренних соревнованиях. В Лиге Чемпионов, точнее, в ее Квалификации, две красные карточки получили как раз соперники - "Галатасарай". А удаление Монтейро - первое в пяти матчах недолгой каденции Маньина.

К проблемам с дисциплиной можно отнести и привезенный пенальти против "Интера". Который, правда, вратарь фон Балмоос отбил.

Были проблемы и с мотивацией, отношением к игре. 27-го октября состоялось поражение в лиге от "Лугано" (0:2), за которое игроков перед прессой раскритиковал даже их капитан Лорис Бенито. Сообщив, что еще на предматчевой разминке чувствовал их лень и апатию. Такое заявление вызвало брожение среди игроков, но Маньин поддержал капитана.

Похоже, в итоге поддержали и сами игроки, поскольку "Янг Бойз" после этого очевидно боролся против "Базеля" (победа со счетом 3:2) и "Цюриха". Да и до этого яростно боролся против "Интера", создал ему немало проблем и совершенно не заслужил проиграть. Хотя и после "Базеля" Бенито говорил об "американских горках". Он сам не понимает, чего от команды можно ожидать в каждом конкретном матче и в разных отрезках матчей.

Частично такое отношение против "Лугано" можно оправдать усталостью и разочарованием после "Интера", ведь матч состоялся лишь через четыре дня после него.

Какое общее состояние команды? Чемпион Швейцарии в семи из восьми последних сезонов теперь в лиге на десятом месте из 12-ти, а был даже на последнем. Потому в октябре Патрик Рамен и лишился поста главного тренера, и Маньин, тренер молодежной команды, временно заменил его до зимы. Как заменял предыдущего - Рафаэля Викки - с марта, в итоге выиграв Чемпионат.

В лиге "Янг Бойз" бьет различные антирекорды клуба последних 12-ти, 15-ти, 20-ти лет, и нарушение гегемонии для него очень болезненное. Практически оскорбление. Потому пресса даже подозревает, что Маньин выставляет более сильные составы на лигу, а не на Лигу Чемпионов. Он вообще очень любит ротацию. Впрочем, из-за нынешних травм особых возможностей для ротации и определения "более сильного состава" нет.

В целом следует отметить, что из пяти матчей с Маньином "Янг Бойз" провалил лишь один. Против "Лугано". В остальных он одержал две победы, вытащил ничью с "Цюрихом" и чуть не вытащил с "Интером". Ясно, что он крайне нестабилен и просто недостаточно силен, да еще и ослаблен кадрово, но с новым тренером он несомненно добавил и в игре, и в настрое. Это уже не тот "Янг Бойз", который был разгромлен "Астон Виллой" и "Барселоной".