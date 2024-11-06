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Мотта - про 1:1 с Лиллем: Мы хотели другого результата, но я доволен нашей игрой

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Претензий к подопечным нет

Мотта - про 1:1 с Лиллем: Мы хотели другого результата, но я доволен нашей игрой

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Ювентуса" Тьяго Мотта оценил ничью с "Лиллем" (1:1) в 4-м туре Лиги чемпионов.

"Мы хотели другого результата и создали возможности для его достижения, но я доволен игрой. Мы можем улучшить некоторые вещи, но в целом я доволен тем, как играла команда.

Мы, конечно, могли бы сыграть лучше в последней трети, хотя качество нашего футбола улучшилось во втором тайме. С самого начала было ясно, что "Лилль" будет защищаться и попытается контратаковать, поэтому нам пришлось помешать им это сделать. Соперник знал, что делает, сейчас он полон уверенности, но это была отличная игра в исполнении моих ребят.

Теперь нам нужно восстановить силы и подготовиться к дерби с "Торино", - сказал Мотта в интервью Sky Sport Italia.

"Ювентус" располагается на 10-м месте в турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. На счету "бьянконери" 7 очков.

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Источник:
TMW
Опубликовал: Александр Бураков
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