Мотта - про 1:1 с Лиллем: Мы хотели другого результата, но я доволен нашей игрой

Наставник "Ювентуса" Тьяго Мотта оценил ничью с "Лиллем" (1:1) в 4-м туре Лиги чемпионов.

"Мы хотели другого результата и создали возможности для его достижения, но я доволен игрой. Мы можем улучшить некоторые вещи, но в целом я доволен тем, как играла команда.

Мы, конечно, могли бы сыграть лучше в последней трети, хотя качество нашего футбола улучшилось во втором тайме. С самого начала было ясно, что "Лилль" будет защищаться и попытается контратаковать, поэтому нам пришлось помешать им это сделать. Соперник знал, что делает, сейчас он полон уверенности, но это была отличная игра в исполнении моих ребят.

Теперь нам нужно восстановить силы и подготовиться к дерби с "Торино", - сказал Мотта в интервью Sky Sport Italia.