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Фейеноорд – Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Фейеноорд – Зальцбург: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.11.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Фейеноорд – Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Несмотря на не самую статусную вывеску этой встречи, она может порадовать болельщика большим количеством забитых мячей и открытым футболом. "Фейеноорд" явно окрылен недавними триумфами в поединках с "Жироной" и "Бенфикой", и намерен продолжить свой победный путь. Чем ответит "Зальцбург", проваливший старт сезона?

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Лига чемпионов. 4-й тур

6 ноября, 22:00. Роттердам. "Де Куйп"

Арбитр: Донатас Румсас (Литва)

Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 7

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
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