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Дьекереш - после хет-трика в ворота Ман Сити: Будем скучать по Амориму

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Обновлено

"Но нужно смотреть вперёд" (с)

Дьекереш - после хет-трика в ворота Ман Сити: Будем скучать по Амориму

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Спортинга" Виктор Дьекереш прокомментировал свой хет-трик в ворота "Манчестер Сити" (4:1) в Лиге чемпионов, а также поделился мнением относительно будущего ухода главного тренера лиссабонцев Рубена Аморима в "Манчестер Юнайтед".

"Всегда приятно забивать. Было очень приятно забить три гола, но самым важным было то, что мы победили. Это была блестящая ночь.

Нам будет очень не хватать Аморима, а также других членов тренерского штаба. Вместе мы достигли невероятных результатов, но нам нужно смотреть вперёд. В субботу у нас еще одна игра", - сказал швед во время флеш-интервью SportTV.

На счету Дьекереша 23 гола и 2 результативных передачи в 15 матчах в этом сезоне.

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Спортинг (Лиссабон) Лига чемпионов Манчестер Сити Виктор Дьёкереш
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Источник:
Mais Futebol
Опубликовал: Александр Бураков
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