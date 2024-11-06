Дьекереш - после хет-трика в ворота Ман Сити: Будем скучать по Амориму

Нападающий "Спортинга" Виктор Дьекереш прокомментировал свой хет-трик в ворота "Манчестер Сити" (4:1) в Лиге чемпионов, а также поделился мнением относительно будущего ухода главного тренера лиссабонцев Рубена Аморима в "Манчестер Юнайтед".

"Всегда приятно забивать. Было очень приятно забить три гола, но самым важным было то, что мы победили. Это была блестящая ночь.

Нам будет очень не хватать Аморима, а также других членов тренерского штаба. Вместе мы достигли невероятных результатов, но нам нужно смотреть вперёд. В субботу у нас еще одна игра", - сказал швед во время флеш-интервью SportTV.