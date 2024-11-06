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Аморим о победе над Манчестером Сити: Это был особенный вечер. Так и должно было произойти
Львы сотворили великолепный камбэк
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Спортинг" одержал сенсационную победу над "Манчестером Сити", переиграв дома "горожан" со счетом 4:1. Это был последний поединок на "Жозе Алваладе" для Рубена Аморима, который в этом месяце возглавит "МЮ". На послематчевой пресс-конференции главный тренер "львов" подчеркнул, что он всегда чувствовал поддержку болельщиков, особенно тогда, когда его команда терпела поражение.
"Мы выиграли с разницей в три мяча. Мы отставали, но сегодня написали, что так должно было быть. Объяснений этому немного. Мы не могли получить мяч в первом тайме, мы слишком спешили, они выигрывали все единоборства и оттесняли нас дальше назад, но теряли моменты. Было тяжело, но мы сравняли счет, и это всех успокоило. В перерыве мы что-то изменили, но перелом не имел ничего общего с этим, потому что мы забили с первого хода, а потом получили пенальти со второго. Сегодня так и должно было быть. Это был особенный вечер, но мы должны двигаться дальше и думать об игре с "Брагой". Судьба распорядилась так, что я должен был попрощаться с "Алваладе", но лучший момент, который я когда-либо имел здесь, был, когда мы проиграли "Манчестер Сити" и все нам аплодировали. Это имело гораздо большее влияние, чем победа", - сказал Рубен Аморим.
Добавим, что после четырех туров Лиги чемпионов "Спортинг" занимает второе место, имея в своем активе 10 очков.
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