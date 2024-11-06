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Шелаев: Уровень подготовки игроков Шахтера несколько выше, чем у Янг Бойз
Экс игрок "горняков" отдает предпочтение украинскому клубу в Лиге чемпионов
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Бывший полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Олег Шелаев поделился мыслями о предстоящем матче "горняков" с "Янг Бойз" в четвертом туре Лиги чемпионов.
"Думаю, что "горняки" возьмут реванш у швейцарского клуба за неудачу в Лиге чемпионов 2016-2017 годов, когда дома победили – 2:0, в гостях уступили с таким же счетом и промахнулись в послематчевой серии пенальти – 2:4. Склоняюсь к тому, что "Шахтер" возьмет верх – 2:1.
Поскольку на таком уровне следует учитывать каждую мелочь, то, как по мне, дончанам может пригодиться то, что "Янг Бойз" домашние матчи проводит на синтетике, а сегодня будет играть на травяном газоне. Для адаптации требуется определенное время. В конце концов, и уровень подготовки игроков "Шахтера" несколько выше, чем у соперника. Только надо дорожить каждым голевым моментом у ворот гостей", - сказал Шелаев в комментарии Sport.ua.
Матч "Шахтер" - "Янг Бойз" состоится сегодня, 6 ноября и начнется в 19:45.
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