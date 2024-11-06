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Црвена Звезда – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Начало матча – в 22:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
В четвёртом туре этапа Лиги встретятся "Црвена Звезда" и "Барселона".
"Црвена Звезда" ещё не набрала очков, несмотря на забитые голы "Бенфике" и "Монако". Сербский клуб расположился на 33 месте и наверняка их такое положение не устраивает. К тому же матч на домашнем стадионе, и они готовы порадовать своих болельщиков.
"Барселона" терять очки не намерена. После поражения от "Монако" клуб занимает 15 место в общей таблице. Испанский коллектив рассчитывает на высшие места, особенно после победы над "Баварией".
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"Црвена Звезда" впервые встречается с "Барселоной" в своей истории. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на Megogo Футбол 5
Лига Чемпионов. Этап Лиги. 4-й тур.
6 ноября 2024. Белград. "Райко Митич"
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)
Трансляция: Megogo Футбол 5
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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