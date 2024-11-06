Спарта Прага – Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов 

В четвёртом туре этапа Лиги между собой сыграют "Спарта Прага" и "Брест".

Чешский клуб в трёх турах победил австрийский "Зальцбург" и сыграл вничью со "Штутгартом". Но не смогли противостоять "Манчестер Сити" на выезде. Теперь команда хочет реабилитироваться перед болельщиками и улучшить свои шансы на плей-офф.

"Брест" - сенсация турнира. Отобрали очки у "Байера" Хаби Алонсо, победили "Зальцбург" и "Штурм". Французский клуб сейчас в восьмёрке сильнейших команд и захотят продолжать своё движение.

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Команды впервые встречаются друг с другом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Чемпионов. Этап Лиги. 4-й тур.

6 ноября 2024. Прага. "Летна"

Главный судья: Николай Балакин (Украина)

Трансляция: Megogo Футбол 8

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