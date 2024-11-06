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Спарта Прага – Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов 

Лига Чемпионов

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени

Спарта Прага – Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В четвёртом туре этапа Лиги между собой сыграют "Спарта Прага" и "Брест".

Чешский клуб в трёх турах победил австрийский "Зальцбург" и сыграл вничью со "Штутгартом". Но не смогли противостоять "Манчестер Сити" на выезде. Теперь команда хочет реабилитироваться перед болельщиками и улучшить свои шансы на плей-офф.

"Брест" - сенсация турнира. Отобрали очки у "Байера" Хаби Алонсо, победили "Зальцбург" и "Штурм". Французский клуб сейчас в восьмёрке сильнейших команд и захотят продолжать своё движение.

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Команды впервые встречаются друг с другом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на Megogo Футбол 8

Лига Чемпионов. Этап Лиги. 4-й тур.

6 ноября 2024. Прага. "Летна"

Главный судья: Николай Балакин (Украина)

Трансляция: Megogo Футбол 8

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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