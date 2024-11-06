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Бруно Женезио высоко оценил работу своих игроков в поединке против Ювентуса

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Бруно Женезио высоко оценил работу своих игроков в поединке против Ювентуса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера на своем поле "Лилль" сыграл вничью с "Ювентусом" со счетом 1:1. После поединка тренер "догов" Бруно Женезио подчеркнул менталитет своих игроков, которые превосходили соперника на протяжении большей части матча.

"Это очень важно, это показывает состояние духа коллектива. Наша сила в том, что мы умеем стоять на своем, мириться с этим и упорно работать друг для друга. То, что мы сделали сегодня, было чрезвычайным. Мы делаем это с 1 августа, с большим количеством встречных ветров с самого начала сезона, но мы выстояли. Я хотел бы поздравить всю мою команду. Мы говорим, что нам нужно 10 очков, поэтому нам не хватает одной победы в 4 играх. Мы должны сделать это как можно скорее, чтобы еще больше сконцентрироваться на чемпионате", - цитирует Бруно Женезио Foot Mercato.

Добавим, что после четырех туров Лиги чемпионов "Лилль" находится на 12-й позиции, имея в своем активе 7 очков. Следующий матч "доги" сыграют в Лиге 1 в воскресенье, 10 ноября, на выезде против "Ниццы".

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Бруно Женезио Лилль
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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