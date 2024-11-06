Почти весна. Юношеская лига УЕФА. Шахтер - Янг Бойз 3:2

Юношеская команда "Шахтера" U-19 сыграла свой матч 4-го тура в Юношеской лиге УЕФА.

После двух побед и поражения молодые "горняки", следуя по графику своих старших товарищей, в Гельзенкирхене сыграли с швейцарским "Янг Бойз".

"Янг Бойз" лучше начал матч и вполне логично повел в счете, забив с пенальти уже на 11-й.

У "горняков" некоторое время ничего не получалось в атаке, но все-таки команда Белика смогла переловить игру, активизировавшись на флангах (особо хорош справа был Дрозд).

Уже к концу первого тайма "Шахтер" забил трижды, причем все голы пришли после фланговых или прострелов, или навесов.

Второй тайм "Шахтер" играл по счету и делал это вполне уверенно – у гостей фактически не было моментов, кроме 82 минуты, когда "горняки" привезли проблемы сами себе и Башмарин срезал мяч в свои ворота после углового.

Концовка поединка прошла нервно, но команда Белика удержала победный счет и набрав 9 очков, поднялась на 5-е место в общей турнирной таблице, ч то почти гарантирует ей выход в весеннюю часть турнира. Почти…

"Шахтер" U-19 – "Янг Бойз" U-19 3:2

Голы: Цуканов (29), Костюк (34), Тютюнов (43) – Тсимбан (11, пен.), Башмарин (82, аг.)

"Шахтер": Баглай, Дрозд, Костюк, Башмарин, Огарков, Давиденко, Сметана (Трифаненко, 79), Тютюнов (Калюжный, 90+2), Цуканов, Галонский, Ломага (Петрук, 68)