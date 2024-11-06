Марко Розе о поражении от Селтика: Наша защита во время второго гола была слишком небрежной, мы потеряли концентрацию

Вчера "Лейпциг" на выезде потерпел четвертое поражение подряд в этом розыгрыше Лиги чемпионов, уступив на выезде "Селтику" со счетом 3:1. Главный тренер "быков" Марко Розе подчеркнул, что его игроки допускали серьезные ошибки в обороне, которые повлекли негативный результат для команды.

"Мы, конечно, разочарованы. Не только потому, что проиграли игру, но и потому, что надеялись на большее. Мы хорошо играли с 10-й по 30-ю минуту. Мы контролировали ситуацию после того, как повели в счете, и должны были отыграть секунду. Хорошая индивидуальная игра сделала счет 1:1, а наша защита во время второго гола была слишком небрежной, мы потеряли концентрацию, не устояли на ногах. Это означало, что на перерыв мы отставали. Во втором тайме игра оставалась тяжелой. Нам не удалось дожать их так, как мы хотели. Нам пришлось пережить тяжелые периоды, когда мячом владел "Селтик". После их третьего гола стало очень тяжело. В конце концов, это разочаровывающее поражение. Сейчас нам не удается играть на том уровне, на котором мы можем и хотим. Нам нужно как можно скорее вернуться к своей лучшей форме", - заявил Марко Розе.

Добавим, что следующий матч "Лейпциг" проведет в Бундеслиге 9 ноября дома против менхенгладбахской "Боруссии".