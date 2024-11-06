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Экс-игрок Шахтера оценил шансы дончан на победу над Янг Бойз

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"Обе команды пока не впечатляют..."

Экс-игрок Шахтера оценил шансы дончан на победу над Янг Бойз

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины и "Шахтера" Владимир Микитин оценил шансы "горняков" на победу в матче 4-го тура Лиги чемпионов со швейцарским "Янг Бойз".

"Если в первых трех турах большинство экспертов отдавали предпочтение соперникам "Шахтера", то сегодня украинскому клубу нужно брать свои очки. Все же, "Янг Бойз" уступает в классе.

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Поскольку обе команды пока не впечатляют в самом престижном континентальном турнире, они сосредоточатся на поиске кратчайших путей к воротам, чтобы заполучить такие ценные очки. Думаю, что в обмене ударами точнее будут "горняки", хотя "Янг Бойз" — из тех команд, которые много атакуют, но мало забивают, и не хотелось бы, чтобы именно сегодня гости исправили прицел.

Уверен, что в Гельзенкирхене болельщикам скучать не придется. На данный момент в еврокубковых баталиях "Шахтер" имеет заметное преимущество над клубами из Швейцарии", - сказал Микитин в комментарии Sport.ua.

Матч "Шахтер" - "Янг Бойз" состоится сегодня, 6 ноября и начнется в 19:45.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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