Экс-игрок Шахтера оценил шансы дончан на победу над Янг Бойз

Бывший игрок сборной Украины и "Шахтера" Владимир Микитин оценил шансы "горняков" на победу в матче 4-го тура Лиги чемпионов со швейцарским "Янг Бойз".

"Если в первых трех турах большинство экспертов отдавали предпочтение соперникам "Шахтера", то сегодня украинскому клубу нужно брать свои очки. Все же, "Янг Бойз" уступает в классе.

Поскольку обе команды пока не впечатляют в самом престижном континентальном турнире, они сосредоточатся на поиске кратчайших путей к воротам, чтобы заполучить такие ценные очки. Думаю, что в обмене ударами точнее будут "горняки", хотя "Янг Бойз" — из тех команд, которые много атакуют, но мало забивают, и не хотелось бы, чтобы именно сегодня гости исправили прицел.

Уверен, что в Гельзенкирхене болельщикам скучать не придется. На данный момент в еврокубковых баталиях "Шахтер" имеет заметное преимущество над клубами из Швейцарии", - сказал Микитин в комментарии Sport.ua.