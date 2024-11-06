  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Дьёкереш стал вторым шведским игроком оформившим хет-трик в Лиге Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дьёкереш стал вторым шведским игроком оформившим хет-трик в Лиге Чемпионов

Лига Чемпионов

Повторил достижение легенды

Дьёкереш стал вторым шведским игроком оформившим хет-трик в Лиге Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок "Спортинга" Виктор Дьёкереш стал вторым шведским игроком, который забил хет-трик в матче Лиги Чемпионов.

Нападающий забил три гола в ворота "Манчестер Сити".

Первым игроком был Златан Ибрагимович. В матче против "Андерлехта« в сезоне 2013/14 шведский нападающий забил 3 гола в первом тайме. Во втором он оформил покер.

Напомним, что “Спортинг” обыграл “Манчестер Сити” в этапе Лиги со счётом 4:1. Португальский клуб набрал в 4 играх 10 очков.

Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Четвертая попытка. Шахтер - Янг Бойз. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Педро Энрике, Эгиналду и Кевин на острие. Известен стартовый состав Шахтера на матч с Янг Бойз
yellow-arrow
Заслужил на Оскар. Звезда Реала отметилась странной симуляцией в матче с Миланом. Видео
Спортинг (Лиссабон) Златан Ибрагимович Виктор Дьёкереш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
rjhxb61@ukr.net (киев)
06.11.2024 в 18:06
Справжні легенди Швеції:) Один мадяр за походженням, інший - боснієць.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
rjhxb61@ukr.net (киев)
06.11.2024 в 18:06
Справжні легенди Швеції:) Один мадяр за походженням, інший - боснієць.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости