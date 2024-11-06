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Дьёкереш стал вторым шведским игроком оформившим хет-трик в Лиге Чемпионов
Повторил достижение легенды
Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Спортинга" Виктор Дьёкереш стал вторым шведским игроком, который забил хет-трик в матче Лиги Чемпионов.
Нападающий забил три гола в ворота "Манчестер Сити".
Первым игроком был Златан Ибрагимович. В матче против "Андерлехта« в сезоне 2013/14 шведский нападающий забил 3 гола в первом тайме. Во втором он оформил покер.
Напомним, что “Спортинг” обыграл “Манчестер Сити” в этапе Лиги со счётом 4:1. Португальский клуб набрал в 4 играх 10 очков.
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