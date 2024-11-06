Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Педро Энрике, Эгиналду и Кевин на острие. Известен стартовый состав Шахтера на матч с Янг Бойз
Стартовые составы команд
instagram.com/fcshakhtar
Сегодня, 6 ноября, "Шахтер" в Германии проведет свой условно домашний матч 4-го тура основного раунда
Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.
"Шахтер": Ризнык, Бондарь, Эгиналду, Крыськив, Судаков, Зубков, Педро Энрике, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Кевин
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус, Грам, Степаненко, Назарина, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре, Сикан
"Янг Бойз": Келлер, Блум, Бенито, Лаупер, Атекоме, Угринич, Ниассе, Колли, Маль, Имери, Ганвула
Запасные: фон Балльмоос, Марцино, Лакомы, Иттен, Элиа, Виржиньюс, Йетцер, Дема, Смит, Монтейру
Напомним, что UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- Кремль отреагировал на победу Трампа на президентских выборах
- Шахтер – Янг Бойз. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 06.11.2024
- Лунин отреагировал на поражение Реала от Милана в Лиге чемпионов
- Megogo бесплатно покажет еврокубковый матч с участием команды украинца
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО