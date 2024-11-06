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Педро Энрике, Эгиналду и Кевин на острие. Известен стартовый состав Шахтера на матч с Янг Бойз

Лига Чемпионов
Обновлено

Стартовые составы команд

Педро Энрике, Эгиналду и Кевин на острие. Известен стартовый состав Шахтера на матч с Янг Бойз

instagram.com/fcshakhtar

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 ноября, "Шахтер" в Германии проведет свой условно домашний матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов со швейцарским "Янг Бойз".

Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.

"Шахтер": Ризнык, Бондарь, Эгиналду, Крыськив, Судаков, Зубков, Педро Энрике, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Кевин

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Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус, Грам, Степаненко, Назарина, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре, Сикан

"Янг Бойз": Келлер, Блум, Бенито, Лаупер, Атекоме, Угринич, Ниассе, Колли, Маль, Имери, Ганвула

Запасные: фон Балльмоос, Марцино, Лакомы, Иттен, Элиа, Виржиньюс, Йетцер, Дема, Смит, Монтейру

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Шахтера" - "Янг Бойз".

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