Впервые в истории. Милан победил на выезде действующих победителей ЛЧ

Итальянский “Милан” впервые на выезде обыграл действующих обладателей Лиги Чемпионов.

5 ноября команда Паулы Фонсеки в Мадриде победила “Реал” со счётом 3:1. Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.

“Милан” проиграл два первых матча - против “Ливерпуля” и “Байера”. В третьем туре итальянский коллектив победил “Брюгге”. Сейчас у “Милана” 6 очков в активе и они на 18-м месте в общей таблице.

“Реал” за 4 игры также набрал 6 очков, проиграв “Милану” и “Лиллю”. Это первое поражение в Лиге Чемпионов на домашнем стадионе.

Следующий матч “Милан” сыграет против “Слован Братиславы” 26 октября.