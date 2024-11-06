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Впервые в истории. Милан победил на выезде действующих победителей ЛЧ

Лига Чемпионов
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Достижение для команды Паулы Фонсеки

Впервые в истории. Милан победил на выезде действующих победителей ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop

Новина українською

Итальянский “Милан” впервые на выезде обыграл действующих обладателей Лиги Чемпионов.

5 ноября команда Паулы Фонсеки в Мадриде победила “Реал” со счётом 3:1. Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.

“Милан” проиграл два первых матча - против “Ливерпуля” и “Байера”. В третьем туре итальянский коллектив победил “Брюгге”. Сейчас у “Милана” 6 очков в активе и они на 18-м месте в общей таблице.

“Реал” за 4 игры также набрал 6 очков, проиграв “Милану” и “Лиллю”. Это первое поражение в Лиге Чемпионов на домашнем стадионе.

Следующий матч “Милан” сыграет против “Слован Братиславы” 26 октября.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Владислав Прийменко
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