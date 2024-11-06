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Заслужил на Оскар. Звезда Реала отметилась странной симуляцией в матче с Миланом. Видео

Лига Чемпионов

Что он хотел этим показать?

Заслужил на Оскар. Звезда Реала отметилась странной симуляцией в матче с Миланом. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звезда мадридского “Реала” отметилась странной симуляцией в матче Лиги Чемпионов с “Миланом”.

Винисиус Жуниор запомнился не только голом с пенальти, но и странной симуляцией.

Во время ловли мяча Меньяном, Винисиус упал на газон и начал катиться по полю. Вратарь сборной Франции игрока не задевал и на симмуляции не поддавался.

Более того, даже игроки “Реала” не обратили внимания на поведение бразильца.

Момент попал на видео:

Напомним, что мадридский “Реал” уступил итальянскому “Милану” со счётом 1:3. Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.

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Реал (Мадрид) Милан Винисиус Жуниор
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Источник:
TrollFootball
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Bаrcelinius
06.11.2024 в 19:00
Ой, я не могу...
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Комментарии 4
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Bаrcelinius
06.11.2024 в 19:00
Ой, я не могу...
Ответить
0
0
Rostyslav Luchyshyn (Montreal)
06.11.2024 в 18:41
жалюгідний персонаж, який золотий мяч він навіть на друге місце не заслуговував
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1
0
Gudvin85 (Киев)
06.11.2024 в 18:39
Почему карточку за симуляцию не дали?
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1
0
Термит (Київ)
06.11.2024 в 18:42
Після гри пілюлей дадуть, так надійніше)
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