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Заслужил на Оскар. Звезда Реала отметилась странной симуляцией в матче с Миланом. Видео
Что он хотел этим показать?
Getty Images/Global Images Ukraine
Звезда мадридского “Реала” отметилась странной симуляцией в матче Лиги Чемпионов с “Миланом”.
Винисиус Жуниор запомнился не только голом с пенальти, но и странной симуляцией.
Во время ловли мяча Меньяном, Винисиус упал на газон и начал катиться по полю. Вратарь сборной Франции игрока не задевал и на симмуляции не поддавался.
Более того, даже игроки “Реала” не обратили внимания на поведение бразильца.
Момент попал на видео:
Mr. I just want to play footballpic.twitter.com/X39rdOzBDm— Troll Football (@TrollFootball) November 6, 2024
Напомним, что мадридский “Реал” уступил итальянскому “Милану” со счётом 1:3. Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.
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