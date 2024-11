Заслужил на Оскар. Звезда Реала отметилась странной симуляцией в матче с Миланом. Видео

Звезда мадридского “Реала” отметилась странной симуляцией в матче Лиги Чемпионов с “Миланом”.

Винисиус Жуниор запомнился не только голом с пенальти, но и странной симуляцией.

Во время ловли мяча Меньяном, Винисиус упал на газон и начал катиться по полю. Вратарь сборной Франции игрока не задевал и на симмуляции не поддавался.

Более того, даже игроки “Реала” не обратили внимания на поведение бразильца.

Момент попал на видео:

Mr. I just want to play footballpic.twitter.com/X39rdOzBDm