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Справились за 5 игровых минут. Динамо U-19 обыграло Марибор и идет дальше в Юношеской лиге УЕФА

Лига Чемпионов
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Ответный матч команд закончился со счетом 3:1 в пользу Динамо

Справились за 5 игровых минут. Динамо U-19 обыграло Марибор и идет дальше в Юношеской лиге УЕФА

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" U-19, которое идет в Юношеской лиге УЕФА по "пути чемпионов", провело свой ответный матч со словенским "Марибором" U-19.

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После ничьей 1:1 в первом, условно домашнем матче, сегодня киевлянам нужно было побеждать, с чем они и справились.

"Марибор" избрал игру вторым номером и отдал инициативу. "Динамо" в первом тайме владело мячом, однако моментов было немного. И все-таки в самой концовке первого тайма киевляне открыли счет, после того как Редушко замкнул прострел с фланга.

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После перерыва дело пошло повеселее – "Марибор" дважды провалился в обороне и уже к 50-й минуте счет стал 3:0.

Словенцы в концовке провели гол престижа, но далее по турниру идет "Динамо" - 1:1 и 3:1 по сумме двух матчей.

"Марибор" - "Динамо" 1:3 (по сумме двух матчей – 2:4)
Голы: Редушко (45+1), Пономаренко (46, 49)
"Динамо": Суркис, Захарченко, Сизонюк, Кремчанин (Андрейко, 75), Пономаренко (Лобко, 90), Коробов, Ищенко, Дикий, Саленко (Люсин, 90), Редушко (Пашко, 75), Осипенко (Билый, 87)
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