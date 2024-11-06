Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Справились за 5 игровых минут. Динамо U-19 обыграло Марибор и идет дальше в Юношеской лиге УЕФА
Ответный матч команд закончился со счетом 3:1 в пользу Динамо
fcdynamo.com
Киевское "Динамо" U-19, которое идет в Юношеской лиге УЕФА по "пути чемпионов", провело свой ответный матч со словенским "Марибором" U-19.
После ничьей 1:1 в первом, условно домашнем матче, сегодня киевлянам нужно было побеждать, с чем они и справились.
"Марибор" избрал игру вторым номером и отдал инициативу. "Динамо" в первом тайме владело мячом, однако моментов было немного. И все-таки в самой концовке первого тайма киевляне открыли счет, после того как Редушко замкнул прострел с фланга.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
После перерыва дело пошло повеселее – "Марибор" дважды провалился в обороне и уже к 50-й минуте счет стал 3:0.
Словенцы в концовке провели гол престижа, но далее по турниру идет "Динамо" - 1:1 и 3:1 по сумме двух матчей.
Популярное сейчас
- Шахтер – Янг Бойз. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 06.11.2024
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- Официально: Дональд Трамп победил на президентских выборах в США
- Хуже при Анчелотти еще не было. Реал Мадрид — Милан 1:3. Видео голов и обзор матча
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО