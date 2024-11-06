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Рубен Аморим - о работе в МЮ: Это будет совсем другая команда
Будущий наставник уже ощущает разницу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим, который уже в ближайшее время присоединится к английскому "Манчестер Юнайтед", прокомментировал свое следующее место работы после разгромной победы в Лиге чемпионов над "Манчестер Сити" (4:1).
"Когда я приеду в Манчестер, я буду жить в совершенно другом мире... Это будет совсем другая команда".
"Отправная точка в клубе будет совершенно другой! Я хотел бы сказать болельщикам "Манчестер Юнайтед", что нам повезло победить "Манчестер Сити" со счетом 4:1. Я оценю ситуацию в клубе", — заявил Аморим.
Напомним, что 39-летний Рубен Аморим возглавит "Манчестер Юнайтед" перед началом ноябрьского международного перерыва на матчи сборных. В рамках АПЛ Аморим встретится с "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы уже в декабре.
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