Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим, который уже в ближайшее время присоединится к английскому "Манчестер Юнайтед", прокомментировал свое следующее место работы после разгромной победы в Лиге чемпионов над "Манчестер Сити" (4:1).

"Когда я приеду в Манчестер, я буду жить в совершенно другом мире... Это будет совсем другая команда".

"Отправная точка в клубе будет совершенно другой! Я хотел бы сказать болельщикам "Манчестер Юнайтед", что нам повезло победить "Манчестер Сити" со счетом 4:1. Я оценю ситуацию в клубе", — заявил Аморим.