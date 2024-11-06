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Шахтер - Янг Бойз. Горняки привезли в свои ворота, но быстро отыгрались. Видео голов
1:1 у нас в матче
Фото – Шахтар
"Шахтер" в Германии проводит свой условно домашний матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов со швейцарским "Янг Бойз".
Начали "горняки" уверенно, имели пару моментов, но не забили.
В итоге, игра успокоилась а "горняки" привезли гол сами себе. Обрезка Судакова, и Имери катнул мяч под штангу. Ризнык также странно повел себя, прыгнув в противоход…
Видео пропущенного гола:
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Впрочем, отыгрались "горняки" довольно быстро. Пока за пределами поля оказывали помощь капитану и центрбеку Бенито (в итоге был заменен), Зубков замкнул прострел с фланга от Судакова.
1:1 в матче у нас.
Видео гола:
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Шахтера" - "Янг Бойз".
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