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Шахтер - Янг Бойз. Горняки привезли в свои ворота, но быстро отыгрались. Видео голов

Лига Чемпионов
Обновлено

1:1 у нас в матче

Шахтер - Янг Бойз. Горняки привезли в свои ворота, но быстро отыгрались. Видео голов

Фото – Шахтар

Новина українською

"Шахтер" в Германии проводит свой условно домашний матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов со швейцарским "Янг Бойз".

Начали "горняки" уверенно, имели пару моментов, но не забили.

В итоге, игра успокоилась а "горняки" привезли гол сами себе. Обрезка Судакова, и Имери катнул мяч под штангу. Ризнык также странно повел себя, прыгнув в противоход…

Видео пропущенного гола:

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Впрочем, отыгрались "горняки" довольно быстро. Пока за пределами поля оказывали помощь капитану и центрбеку Бенито (в итоге был заменен), Зубков замкнул прострел с фланга от Судакова.

1:1 в матче у нас.

Видео гола:

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Шахтера" - "Янг Бойз".

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Михаил Черныш
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