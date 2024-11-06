Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков решает! Шахтер вышел вперед в матче с Янг Бойз
При счете 2:1 команды идут на перерыв
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" в Германии проводит свой условно домашний матч 4-го тура основного раунда
Начали "горняки" уверенно, имели пару моментов, но не забили.
В итоге, игра успокоилась а "горняки" сначала привезли гол сами себе, но быстро отыгрались.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ну а затем Судаков сам сделал гол - обошел оппонента перед штрафной площадкой, вышел на ударную позицию в правый полуфланг и четко пробил в дальний угол.
Гол + ассист у Георгия и 2:1 в пользу "Шахтера"!
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Шахтера" - "Янг Бойз".
Популярное сейчас
- Шахтер – Янг Бойз. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 06.11.2024
- Официально: Дональд Трамп победил на президентских выборах в США
- Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
- На этой неделе все матчи еврокубков начнут с минуты молчания. Известна причина
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
Комментарии 1