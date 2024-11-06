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Судаков решает! Шахтер вышел вперед в матче с Янг Бойз

Лига Чемпионов

При счете 2:1 команды идут на перерыв

Судаков решает! Шахтер вышел вперед в матче с Янг Бойз

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в Германии проводит свой условно домашний матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов со швейцарским "Янг Бойз".

Начали "горняки" уверенно, имели пару моментов, но не забили.

В итоге, игра успокоилась а "горняки" сначала привезли гол сами себе, но быстро отыгрались.

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Ну а затем Судаков сам сделал гол - обошел оппонента перед штрафной площадкой, вышел на ударную позицию в правый полуфланг и четко пробил в дальний угол.

Гол + ассист у Георгия и 2:1 в пользу "Шахтера"!

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Шахтера" - "Янг Бойз".

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Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 20:39
красивая атака, отличный гол! уберите только подливу-бондаренко в перерыве - без него и атака, и оборона будут более продуктивными!
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 20:39
красивая атака, отличный гол! уберите только подливу-бондаренко в перерыве - без него и атака, и оборона будут более продуктивными!
Ответить
1
0

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