Судаков решает! Шахтер вышел вперед в матче с Янг Бойз

"Шахтер" в Германии проводит свой условно домашний матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов со швейцарским "Янг Бойз".

Начали "горняки" уверенно, имели пару моментов, но не забили.

В итоге, игра успокоилась а "горняки" сначала привезли гол сами себе, но быстро отыгрались.

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Ну а затем Судаков сам сделал гол - обошел оппонента перед штрафной площадкой, вышел на ударную позицию в правый полуфланг и четко пробил в дальний угол.

Гол + ассист у Георгия и 2:1 в пользу "Шахтера"!

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Шахтера" - "Янг Бойз".