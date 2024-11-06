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Лига чемпионов. Шахтер – Янг Бойз 2:1. Золотое время Судакова

Лига Чемпионов
Обновлено

"Горняки" одержали первую победу в евросезоне

Лига чемпионов. Шахтер – Янг Бойз 2:1. Золотое время Судакова

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, четвертый тур

"Арена Ауф Шальке" (Гельзенкирхен)

Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

Наставник "Шахтера" Марино Пушич попытался воплотить то, что не вышло против "Аталанты". На поле вышли игроки "горняков" под определенной схемой, а при игре в атаке расположение футболистов на поле было другим. В том числе не было ярко выраженного форварда: его функции выполнял Эгиналду.

Лига чемпионов. Шахтер – Янг Бойз 2:1. Золотое время Судакова - изображение 1

На второй минуте уже был первый удар от гостей. После вбрасывания из глубины поля в борьбе с Бондарем пробил Ганвула в сетку ворот с внешней стороны. Ответили "горняки" практически сразу навесом Судакова и небольшим волейболом от обеих сторон в штрафной зоне "Янг Бойз". Однако после проверки VAR арбитры ничего криминального не увидели.

Сразу бросилась в глаза заряженность обеих сторон. Очень много борьбы нога в ногу, корпус в корпус с самого старта. А на девятой минуте "Шахтер" даже забил. Однако сделал это в окружении футболистов соперника, которые даже не защищались уже из-за очевидного офсайда. Арбитр поднял флажок с опозданием: все, как книга пишет.

На 15 минуте Эгиналду ушел от офсайда и после разрезного паса от Зубкова вышел один на один с голкипером. Бразилец пробил в грудь вратарю. Безусловно – голевой шанс. Впоследствии еще одна затяжная атака “Шахтера” завершилась ударом Зубкова рядом со штангой.

А на 27 минуте забил… Янг Бойз. Бондаренко обрезался на своей половине поля, а Имери быстро наказал "горняков". Он пробил из-за пределов штрафной низом, но точно между ног Бондарю. Ризнык, наверное, гадал и упал в другой угол ворот. Резкий удар. И это не язык футбольной терминологии.

Дальше произошло первое счастье этого сезона. Гол от "Шахтера" точно назревал. "Горняки" подходили к штрафной, топтались там, но не хватало нескольких завершающих движений. Их сделал Судаков, который ворвался в лицевую линию и прострелил в центр точно на Зубкова. Георгий ждал своего партнера, а Александру после рывка осталось лишь попасть в пустые ворота.

Лига чемпионов. Шахтер – Янг Бойз 2:1. Золотое время Судакова - изображение 2

Ждали, чтобы Судаков решал моменты? Берите, наслаждайтесь уже второй раз подряд. На 41 минуте Георгий обыгрался пяточкой с партнером, затем вышел на ударную (не для всех, кстати) позицию и из-за пределов штрафной попал в левый угол ворот. Это было очень красиво.

Лига чемпионов. Шахтер – Янг Бойз 2:1. Золотое время Судакова - изображение 3
Фото: Михайло Лозовий/UA-Футбол

Второй тайм начался так, как и завершался первый: игрой "Шахтера" в атаке. Практически после перерыва в двух моментах ключевой фигурой был Бондаренко. Сначала он не смог отдать пас при выходе два в один (будем откровенны – момент был непростой). Далее – пробил выше ворот после сброса от партнера.

На 61 минуте Бондарь по-настоящему выручил "Шахтер". Эгиналду обрезался, после чего гости улетели в контратаку. Сразу же было заброс на нападающего, который уже видел мяч у своей ноги, но Валерий в последний момент в подкате-прыжке перехватил пас. Далее Ризнык спокойно забрал мяч в руки. Через несколько минут Бондарь еще одну атаку так перехватил. Боролся до конца.

К концу встречи "Янг Бойз" все чаще атаковал. "Горняки" в большинстве ограничивались стандартами. Важно было прессинговать, поэтому Пушич сменил уставшего Кевина на Марлона Гомеса, придавшего свежести и креатива в центре поля. Но все равно гости остро наступали. Бондарь и компания много выносили и перехватывали.

Заслуженная победа "Шахтера", который обыграл соперника. Швейцарцы смогли забить только после ошибки "горняков", а с остальным справилась оборона дончан. Судаков сейчас проявил себя на все 100%. И речь не только о голе и ассисте – он был дирижером событий на поле. Четыре очка у "Шахтера" уже есть, стоит теперь только двигаться дальше.

"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) 2:1

Голы: Зубков 31, Судаков 41 – Имери 27

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Бондаренко (Франьич 90+2), Крыськив (Степаненко 90+2), Судаков – Зубков, Эгиналду (Сикан 68), Кевин (Марлон Гомес 79)

"Янг Бойз": Келлер – Атекаме, Лаупер (Смит 62), Бенито (Лакомый 33), Блум – Малеш (Элия 62), Угринич, Ниассе, Колли (Вирджиньюс 62) – Имери (Монтейро 46), Ганвула

Предупреждения: Конопля 81 – Блум 40, Атекаме 45+3, Ниассе 70

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Комментарии
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hoy (Київ)
06.11.2024 в 22:46
Я не понимаю почему ни кто не говорит про судейство,судья явно подсуживал молодым членам не дал два сто процентных пенальти (первый вообще сыграл член в волейбол кулачком перед мордой шахтёровца выбил мяч),да и ВАр он смотрит но не хрена не видит,добавил хрен сколько времени явно хотел сравнять счёт,да и нарушения и карточки явные не давал Янг членам.Я думаю это во всём виноват Суркис у него там связи с Шифрином и явно купил судейский корпус УЕФА.
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Комментарии 67
hoy (Київ)
06.11.2024 в 22:46
Я не понимаю почему ни кто не говорит про судейство,судья явно подсуживал молодым членам не дал два сто процентных пенальти (первый вообще сыграл член в волейбол кулачком перед мордой шахтёровца выбил мяч),да и ВАр он смотрит но не хрена не видит,добавил хрен сколько времени явно хотел сравнять счёт,да и нарушения и карточки явные не давал Янг членам.Я думаю это во всём виноват Суркис у него там связи с Шифрином и явно купил судейский корпус УЕФА.
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Morphyk7 (Черновцы)
06.11.2024 в 22:48
Говорим про себя... Да, грязненько играли
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жека-киев (биг виладж)
06.11.2024 в 22:36
На диво, цікавий видовищний матч, як для 2х, не дуже високого класу команд. Досить динамічно технічно, і безкомпромісно. Отримав задоволення. Виграли ті, хто більше використав помилок опонента. Зіграли в + кадрові проблеми суперника. Але є 2.7 ляма, + гроші за вище місце, є очки в рейтинги! а їх проблеми то їх проблеми. Сьогодні Шахтар був креативним, і добре пресингував.Але є і явні проблеми. Шахтар довго починає атаку. Ефективність кутових = 0. Є з чим працювати.
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Morphyk7 (Черновцы)
06.11.2024 в 22:50
Ростішку всім купити?
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Comment06 (Украина)
06.11.2024 в 22:11
Нарешті! По великому рахунку заслужена, але валідольна перемога! Билися по справжньому і подовжили тренерський строк Пушичу. Але далі- ПСВ, два німецькі гранди. Надія тільки на 3 очки від французького Бреста,але 7 очок, скоріш за все, не проходні.
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download1 (huyersk)
06.11.2024 в 22:14
я гадаю, що 7 очків може вистачити для потрапляння у 24-ку. То ж треба перемогти, або ПСВ, або Брест
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 22:22
шо значит "або"?
 
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oda1979 (Запорожье)
06.11.2024 в 22:07
Один Судаков стоит больше чем весь Янг бойз
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Morphyk7 (Черновцы)
06.11.2024 в 22:08
Так он и играть вспомнил сегодня
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Morphyk7 (Черновцы)
06.11.2024 в 22:07
Давно я не смотрел шахтёр. Он защитой не славится последнее время, но то, что сейчас там твориться - это полный фейспалм. Тренеру нужно уходить, он не тянет. Да и вообще как обьяснить игрркам, что если тягомотина на своей половине, соперник успевает отойти назад...
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Геродот (Винница)
06.11.2024 в 22:04
Очень тяжелая игра, особенно во втором тайме. Если в первом Шахтер больше владел инициативой, то во втором преимущественно оборонялся, и в ряде эпизодов у своих ворот ему откровенно повезло. А ведь в первом тайме Шахтер создал немало голевых моментов, когда можно было закрывать игру, но вот старая беда - мастерства не хватает. Да еще и стандарты не научились реализовывать, уже и не помню сколько угловых подавали - и не одного и близко не реализовали. В старании Шахтеру не откажешь, но вклад не всех был одинаковый. Снова разочаровал Бондаренко. В первом тайме через расхлябанную игру привез себе гол, а во втором еле ползал. Ему явно не хватает физики на два тайма, а Пушич его упорно держит на поле. И это при том, что на лавке сидел свеженький Назарина.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 22:05
у этого полена и на тайм не хватает физики - в отборе "участвует", лишь когда мяч мимо него пролетает и оно СМОЖЕТ подставить ножку
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Morphyk7 (Черновцы)
06.11.2024 в 22:10
Стандарты кем? Там по полтора метра ребята... И как забить головой, если ноги есть, а головы нет?
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tolina-ystas (Краматорск)
06.11.2024 в 22:03
Особой радости победа не принесла.Негатива в игре Шахтёра было достаточно.Главное не видно никакого прогресса в организации игры.Все выглядит как то мучительно.Это явно не игра Шахтёра.Швейцарцы явно не лигочемпионовского уровня.
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Morphyk7 (Черновцы)
06.11.2024 в 22:12
Всё выглядит как играл шахтёр с оболонью, или типа ворсклой, вересом... Тренера нах надо.... Так и я тренеровать могу
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svistim (Одесса)
06.11.2024 в 22:02
убогое зрелище.эту команду надо было выносить как минимум 3-0, а так концовка валидольная,это не шахтер а непонятно что надо гнать пушича пока не поздно.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.11.2024 в 22:02
Перемога у запеклій боротьбі з теперішнім аутсайдером чемпіонату Швейцарії, та й то цей результат був досягнутий лише завдяки голу забитому у той час, коли був травмований основний центральний захисник, капітан Янг Бойзу, тобто у цей час Янг Бойз грав вдесятьох без свого провідного захисника. А в цілому це була гра рівних команд, нічийна гра.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 22:03
а мальчико-девочки, значит, забили гол в ходе атаки, начатой от ворот девочки? шо ты мелешь, КаКаХа?
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Morphyk7 (Черновцы)
06.11.2024 в 22:14
Девочки у нас только бондар и воротарь молодых ребят
 
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tekutiev (донецк,Украина)
06.11.2024 в 22:04
ходить умеешь?вот и иди на.... не тебе дырявому .....здесь умничать.твоя .....динамо не лучше
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tekutiev (донецк,Украина)
06.11.2024 в 22:00
можно было спокойно выносить этот янг бойз с большим счётом.но опять отдаём инициативу сопернику и играем на отбой во втором тайме.плюс тупые замены пушича.убрать два бревна в конце матча?что делали на поле бондаренко и крыськив?за какие заслуги их постоянно выпускают играть?им место на лавке запасных.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 22:01
первому - там же, но в другой команде
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fanatSD (донецк)
06.11.2024 в 22:17
сегодня можно добавить и деревянного коноплю.швейцарцы его проходили не замечая.когда мяч попадал к бондарю в нашей штрафной я начинал пить валерьянку.слава богу обошлось
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 22:20
в своей штрафной все каменели))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 21:57
эгиналду не реализовал такой суперский выход - л0х! а чёрно-белые воспользовались ошибкой (ОЧЕРЕДНОЙ) тупой подливы и забили при сопротивляющихся защитниках...
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download1 (huyersk)
06.11.2024 в 21:53
МОлодці! Судаков набрав форму? Марлон, Педро Енріке - бійці, не часто побачиш таких бразильців! На полі була команда, ми мали перемогати за рангом. За таким футболом дуже скучив!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 21:55
но стоило мячу оказаться у ласт бондаренко - фсё, жди тупняка
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download1 (huyersk)
06.11.2024 в 21:58
або Криськіва)
 
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Море23 (Одесса)
06.11.2024 в 22:30
Марлон вообще не нравится медленный тормозит
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 22:31
марлон подливе фору даст во всех аспектах игры
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 21:50
лучшие сегодня: зубков (активность+гол, но топорность осталась), зубков (активность + гол + смелость при игре в обводку), энрике (активность + смелость...), бондарь (понавыручал), кевин - 50/50, крыськив - ноль, бондаренко - МИНУСНОЛЬ!!!!
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Bаrcelinius
06.11.2024 в 21:51
Два раза зубков это на счастье?
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Morphyk7 (Черновцы)
06.11.2024 в 22:15
Он в него влюбился)))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 21:54
второй "зубков" - это судаков)))
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grasshopper1 (Харьков)
06.11.2024 в 22:34
Два Зубкова = Судаков
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 22:38
=> зубков = 35-40 лямов))
 
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Не дармоед (Запорожье)
06.11.2024 в 21:49
Если не у Бойз,то у кого?
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Не дармоед (Запорожье)
06.11.2024 в 21:50
Тем более там не янги,а в основном челси.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 21:51
снова чёрно-белые, как вчера и реал))
 
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hoy (Київ)
06.11.2024 в 21:48
Почуствовали кротяры судейство как Суркис всё купил
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
06.11.2024 в 21:51
Гой, не было у шоколадки игрой рукой в 1 тайме?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 21:52
там расценили, наверное, как отскок с близкого расстояния. больше вопросы к судье, почему атекаме 2-ю жк не засветил?
 
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hoy (Київ)
06.11.2024 в 21:58
Тешь себя надеждами,там Суркис шубы подвёз судедейки проплаченому,ты что не видел как он судил?Это тебе не чемп Украины.
 
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Kondor (Веселе)
06.11.2024 в 21:52
І Гей-Гой тут як тут!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 21:53
это hooy
 
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Термит (Київ)
06.11.2024 в 21:47
Коли вже хтось відучить Шахтар від цієї тупої возні перед власним штрафним? Постійні ж привози... З перемогою!
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
06.11.2024 в 21:46
Всех адекватных с победой! Оч. понравился Зубков.
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Море23 (Одесса)
06.11.2024 в 21:46
А мне понравился бондарь сегодня играл за место вратаря .его заслуга что не пропустили .как всегда отлично Зубков и Кевин .плохо Бондаренко и Ризнык
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Morphyk7 (Черновцы)
06.11.2024 в 21:48
Ты пдохо сиотрел бондарю в глаза... Перепуганое
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Море23 (Одесса)
06.11.2024 в 21:51
Главное под мяч кидался и закрывал собой .ризник такие не спасает
 
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Bаrcelinius
06.11.2024 в 21:46
Есть первая победа! И наверно последняя. Там дальше такое...
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Morphyk7 (Черновцы)
06.11.2024 в 21:47
Не пугай... Ещё хоть одну
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Morphyk7 (Черновцы)
06.11.2024 в 21:46
Бондар не заигран за нас? Пусть играет за сбоную молдовы. Там на лбу написан диагноз - молдован. Бондаренко - потеряшка. Зубков лучше чем Косовский был слева. Сравнил, потому что оба безголовые. Судаков снова научился играть. Забили 2 гола, потому что у соперника на воротах стояла женщина какая-то
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 21:47
про женщину я тоже во время матча заметил)))
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Morphyk7 (Черновцы)
06.11.2024 в 22:17
Да. Короткостриженая женщина без сисек.... Воспитательница из ссср
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 22:21
неплохо сохранилась. наверное, в холодильнике живёт
 
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Morphyk7 (Черновцы)
06.11.2024 в 22:22
Какая-то елизовета ивановна что ли
 
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Morphyk7 (Черновцы)
06.11.2024 в 22:27
Стоит баба на воротах, а чудо ей на 18й минуте в промежность бьёт.... Забыл бедняжка, что ворота 7+
 
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download1 (huyersk)
06.11.2024 в 21:58
тільки ця "женщина" могла нам забити ганебного у кінці )
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Morphyk7 (Черновцы)
06.11.2024 в 22:29
Не могла.... Хотя с такой защитой....
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 21:44
внимательные болельщики должны были заметить, как игроки часто сами стали игнорить подливу - это хороший знак!
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
06.11.2024 в 21:44
З перемогою заклятих !
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
06.11.2024 в 21:48
Ты вроде не заклятый)))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 21:42
бондаренко гнать наааауууй из команды!!!!
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Morphyk7 (Черновцы)
06.11.2024 в 22:30
У него ж стрижка... Нельзя. Через 2 недели, чтоб зарос немного
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 21:42
с победой!!!!
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Morphyk7 (Черновцы)
06.11.2024 в 22:30
С душком
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