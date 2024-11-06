Лига чемпионов. Шахтер – Янг Бойз 2:1. Золотое время Судакова

Лига чемпионов, четвертый тур

"Арена Ауф Шальке" (Гельзенкирхен)

Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

Наставник "Шахтера" Марино Пушич попытался воплотить то, что не вышло против "Аталанты". На поле вышли игроки "горняков" под определенной схемой, а при игре в атаке расположение футболистов на поле было другим. В том числе не было ярко выраженного форварда: его функции выполнял Эгиналду.

На второй минуте уже был первый удар от гостей. После вбрасывания из глубины поля в борьбе с Бондарем пробил Ганвула в сетку ворот с внешней стороны. Ответили "горняки" практически сразу навесом Судакова и небольшим волейболом от обеих сторон в штрафной зоне "Янг Бойз". Однако после проверки VAR арбитры ничего криминального не увидели.

Сразу бросилась в глаза заряженность обеих сторон. Очень много борьбы нога в ногу, корпус в корпус с самого старта. А на девятой минуте "Шахтер" даже забил. Однако сделал это в окружении футболистов соперника, которые даже не защищались уже из-за очевидного офсайда. Арбитр поднял флажок с опозданием: все, как книга пишет.

На 15 минуте Эгиналду ушел от офсайда и после разрезного паса от Зубкова вышел один на один с голкипером. Бразилец пробил в грудь вратарю. Безусловно – голевой шанс. Впоследствии еще одна затяжная атака “Шахтера” завершилась ударом Зубкова рядом со штангой.

А на 27 минуте забил… Янг Бойз. Бондаренко обрезался на своей половине поля, а Имери быстро наказал "горняков". Он пробил из-за пределов штрафной низом, но точно между ног Бондарю. Ризнык, наверное, гадал и упал в другой угол ворот. Резкий удар. И это не язык футбольной терминологии.

Дальше произошло первое счастье этого сезона. Гол от "Шахтера" точно назревал. "Горняки" подходили к штрафной, топтались там, но не хватало нескольких завершающих движений. Их сделал Судаков, который ворвался в лицевую линию и прострелил в центр точно на Зубкова. Георгий ждал своего партнера, а Александру после рывка осталось лишь попасть в пустые ворота.

Ждали, чтобы Судаков решал моменты? Берите, наслаждайтесь уже второй раз подряд. На 41 минуте Георгий обыгрался пяточкой с партнером, затем вышел на ударную (не для всех, кстати) позицию и из-за пределов штрафной попал в левый угол ворот. Это было очень красиво.

Фото: Михайло Лозовий/UA-Футбол

Второй тайм начался так, как и завершался первый: игрой "Шахтера" в атаке. Практически после перерыва в двух моментах ключевой фигурой был Бондаренко. Сначала он не смог отдать пас при выходе два в один (будем откровенны – момент был непростой). Далее – пробил выше ворот после сброса от партнера.

На 61 минуте Бондарь по-настоящему выручил "Шахтер". Эгиналду обрезался, после чего гости улетели в контратаку. Сразу же было заброс на нападающего, который уже видел мяч у своей ноги, но Валерий в последний момент в подкате-прыжке перехватил пас. Далее Ризнык спокойно забрал мяч в руки. Через несколько минут Бондарь еще одну атаку так перехватил. Боролся до конца.

К концу встречи "Янг Бойз" все чаще атаковал. "Горняки" в большинстве ограничивались стандартами. Важно было прессинговать, поэтому Пушич сменил уставшего Кевина на Марлона Гомеса, придавшего свежести и креатива в центре поля. Но все равно гости остро наступали. Бондарь и компания много выносили и перехватывали.

Заслуженная победа "Шахтера", который обыграл соперника. Швейцарцы смогли забить только после ошибки "горняков", а с остальным справилась оборона дончан. Судаков сейчас проявил себя на все 100%. И речь не только о голе и ассисте – он был дирижером событий на поле. Четыре очка у "Шахтера" уже есть, стоит теперь только двигаться дальше.

"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) 2:1

Голы: Зубков 31, Судаков 41 – Имери 27

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Бондаренко (Франьич 90+2), Крыськив (Степаненко 90+2), Судаков – Зубков, Эгиналду (Сикан 68), Кевин (Марлон Гомес 79)

"Янг Бойз": Келлер – Атекаме, Лаупер (Смит 62), Бенито (Лакомый 33), Блум – Малеш (Элия 62), Угринич, Ниассе, Колли (Вирджиньюс 62) – Имери (Монтейро 46), Ганвула

Предупреждения: Конопля 81 – Блум 40, Атекаме 45+3, Ниассе 70