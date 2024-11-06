ЛЧ. Брюгге – Астон Вилла 1:0. Абсолютный тупняк – команда Эмери проиграла в результате глупейшего пенальти

Перед матчем букмекеры фаворитом считали "Астон Виллу", которая шла без потерь после 3 матчей турнира. Однако свой статус фаворита англичане не смогли подтвердить на поле.

Что касается стартовых составов, то у хозяев выделим выход еще не отличавшегося в текущем сезоне центрфорварда Хутглы и отсутствие ключевого опорника Оньедика из-за дисквалификации. У "Астон Виллы" повреждение получил основной правый защитник Кэш, которого заменил Мингс, вместо Онана в старте появился Камара, а на фланге атаки Бейли заменил Рэмзи.

В первые минуты темп игры был спокойным, команды не форсировали развитие событий, однако постепенно мяч под свой контроль взяла "Астон Вилла". Первый опасный момент создали именно англичане. Коллективный прессинг на чужой половине поля привел к выходу на ударную позицию Роджерса, однако его выстрел метров с 17 был заблокирован. "Брюгге" ответило дальним ударом Де Купера после розыгрыша штрафного удара.

На 21 минуте гости чуть не повели в счете, это Воткинс с линии штрафной едва не попал в угол ворот, однако мяч разминулся со стойкой. Впоследствии подачу Камары с фланга замыкал Макгинн, но мяч улетел слишком высоко.

В середине тайма в течение минуты два очень опасных момента создали хозяева: Хутглу вывели на ударную позицию в штрафной, однако его выстрел приняла стойка. На этом атака не остановилась и Цолис пробивал метров 17, однако с его ударом справился Мартинес.

Через несколько минут Нильсен затылком пытался переправить мяч в сетку ворот, однако круглого выбил защитник. Атака хозяев продолжилась вторым темпом, и Яшари сильно пробил по центру, однако на месте был Мартинес.

Гости ответили дальним ударом Макгинна, с которым без проблем справился Миньоле. Больше опасных моментов в первом тайме болельщики не увидели. По итогам первого тайма мячом больше владели гости, однако опаснее было именно у их ворот.

Второй тайм начался с пенальти, это Мингс сыграл рукой в ​​собственной штрафной. Приговор уверенно реализовал Ванакен. После забитого гола Брюгге играл очень спокойно, не давая создавать сопернику ничего у своих ворот. При этом бельгийцы сами пытались атаковать. Каспер Нильсен пробивал в верхний левый угол после подачи углового, однако с ударом справился Мартинес. Сков Ольсен получил удобный пас в штрафной, но защитник гостей заблокировал его удар по воротам. Тот же Сков Ольсен после контратаки пробил выше ворот с 17 метров.

А "Астон Виллу" словно подменили, во втором тайме у них совершенно не клеилась игра впереди. Не помогли и замены. За весь второй тайм подопечные Эмери не нанесли ни одного удара в створ ворот.

На последних минутах "Астон Вилла" пыталась атаковать, однако ничего острого им создать не удалось. Запомнился лишь момент Камары, который отобрал мяч в центре поля, протянул его поближе к воротам и пробил. К сожалению для гостей, удар был неточен.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

До конца матча бельгийцы спокойно контролировали ход игры и довели поединок до победы. Подопечные Ники Хайена одерживают вторую победу и улучшают свое турнирное положение. А вот "Астон Вилла" впервые теряет очки и оставляет на вершине единоличным лидером "Ливерпуль".

4-й тур Лиги чемпионов. Брюгге, "Ян Брейдел"

"Брюгге" - "Астон Вилла" 1:0

Голы: Ванакен, 52 (пен.)

"Брюгге": Миньоле – Сейс, Мехеле, Ордоньес, Де Кейпер – Яшари, Нильсен (Ветлесен, 75), Ванакен, Цолис (Майер, 75), Сков Ольсен (Тальби, 71) – Хутгла (Вермант, 89).

"Астон Вилла": Мартинес – Мингс (Пау Торрес, 66), Диего Карлос (Неделькович, 80), Конса, Матсен – Макгинн (Дуран, 58), Камара, Тилеманс, Бейли – Роджерс (Ремзи, 66), Воткинс (Буэндиа) , 80).

Предупреждения: Нильсен, 17, Мингс, 25, Диего Карлос, 26, Ветленес, 78, Камара, 90+1, Конса, 90+5