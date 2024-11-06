Лига Чемпионов
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Первая победа Шахтёра в текущей ЛЧ. На каком месте украинский клуб в общей таблице?
Поднялись чуть-чуть
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
"Шахтёр" одержал первую победу в Лиге Чемпионов.
Сейчас у украинского клуба 4 очка и расположен “Шахтёр” на 26-м месте.
Также по 4 очка у “Штутгарта”, ПСЖ и у “Спарты Праги”. Но эти клубы сыграют в 22:00 по киевскому времени.
ПСЖ примет “Атлетико”, “Штутгарт” сыграет с “Аталантой”, а “Спарта Прага” померяется силами с “Брестом”.
Напомним, что “Шахтёр” победил “Янг Бойз” со счётом 2:1 в 4-м туре этапа ЛЧ.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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06.11.2024 в 22:39
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