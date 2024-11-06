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Первая победа Шахтёра в текущей ЛЧ. На каком месте украинский клуб в общей таблице?

Лига Чемпионов
Обновлено

Поднялись чуть-чуть

Первая победа Шахтёра в текущей ЛЧ. На каком месте украинский клуб в общей таблице?

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

"Шахтёр" одержал первую победу в Лиге Чемпионов.

Сейчас у украинского клуба 4 очка и расположен “Шахтёр” на 26-м месте.

Первая победа Шахтёра в текущей ЛЧ. На каком месте украинский клуб в общей таблице? - изображение 1

Также по 4 очка у “Штутгарта”, ПСЖ и у “Спарты Праги”. Но эти клубы сыграют в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ примет “Атлетико”, “Штутгарт” сыграет с “Аталантой”, а “Спарта Прага” померяется силами с “Брестом”.

Напомним, что “Шахтёр” победил “Янг Бойз” со счётом 2:1 в 4-м туре этапа ЛЧ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Fata Morgana (Запорожье)
06.11.2024 в 22:39
ВАЛИДОЛЬНАЯ, а не Великолепная (Гугл переводит неправильно)
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Комментарии 6
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Fata Morgana (Запорожье)
06.11.2024 в 22:39
ВАЛИДОЛЬНАЯ, а не Великолепная (Гугл переводит неправильно)
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0
0
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Fata Morgana (Запорожье)
06.11.2024 в 22:35
Валидольная победа. И один из ее авторов Бондаренко, то привоз, то просто мазила! И вообще были такие возможности забить третий гол и спокойно доигрывать. Да нет же, надо обязательно начудить ближе к концу матча! Слава богу хоть победа. Фух!!
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Siren05 (Мариуполь)
06.11.2024 в 21:57
Худшие у нас Эгинальду и Бондаренко. Не понимаю, почему Эгинальду ставят в основной состав. Постояннные ошибки в принятии решений ( где надо ударить по воротам- отдаёт пас и, причём, неточный, а где отдать пас - бьёт по воротам), короче, не одного разумного действия. Ну, а Бондаренко привёз гол и тоже куча потерь мяча и ударов мимо ворот.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 22:18
два дебила - это сила!)) но эгиналду хоть борется и настырный
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tolina-ystas (Краматорск)
06.11.2024 в 21:48
Победа есть но особой радости она не принесла.Швейцарцы сейчас далеки от лигочемпионовского уровня.Никакого явного прогресса в игре Шахтёра усмотреть не удалось Команда продолжает играть не в свой футбол.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.11.2024 в 21:44
Вимучили..
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