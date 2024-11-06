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SofaScore и WhoScored выбрали лучшего игрока матча ЛЧ Шахтер - Янг Бойз
Известны статистические оценки игроков за матч
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Сегодня, 6 ноября, состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и "Янг Бойз", победу в котором одержали "горняки" со счетом 2:1.
Лучшим игроком этого матча по версии авторитетных статистических порталов Sofascore и WhoScored единогласно стал Георгий Судаков, который отметился голом и ассистом. Он получил оценки 8.8 и 8.7 соответственно.
22-летний атакующий хавбек "горняков" нанес один точный удар в створ ворот соперника, который выдался голевым. Удар Судакова оценили в 0.09 xG (показатель ожидаемых голов). Георгий также отдал 43 удачные передачи (83% точность передач), выполнил четыре удачные попытки дриблинга и заработал на себе три фола.
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Также отметим действия Александра Зубкова, еще одного автора забитого гола в составе "Шахтера", который стал вторым лучшим игроком команды Марино Пушича в этом матче. Его игру оценили на 8.1 (WhoScored) и 8.6 (SofaScore).
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Выделим, что в составе соперников лучшим игроком был Кастриот Имери, который и открыл счет в матче.
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