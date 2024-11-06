  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. SofaScore и WhoScored выбрали лучшего игрока матча ЛЧ Шахтер - Янг Бойз
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

SofaScore и WhoScored выбрали лучшего игрока матча ЛЧ Шахтер - Янг Бойз

Лига Чемпионов
Обновлено

Известны статистические оценки игроков за матч

SofaScore и WhoScored выбрали лучшего игрока матча ЛЧ Шахтер - Янг Бойз

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Сегодня, 6 ноября, состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и "Янг Бойз", победу в котором одержали "горняки" со счетом 2:1.

Читайте такжеЛига чемпионов. Шахтер – Янг Бойз 2:1. Золотое время Судакова

Лучшим игроком этого матча по версии авторитетных статистических порталов Sofascore и WhoScored единогласно стал Георгий Судаков, который отметился голом и ассистом. Он получил оценки 8.8 и 8.7 соответственно.

22-летний атакующий хавбек "горняков" нанес один точный удар в створ ворот соперника, который выдался голевым. Удар Судакова оценили в 0.09 xG (показатель ожидаемых голов). Георгий также отдал 43 удачные передачи (83% точность передач), выполнил четыре удачные попытки дриблинга и заработал на себе три фола.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
SofaScore и WhoScored выбрали лучшего игрока матча ЛЧ Шахтер - Янг Бойз - изображение 1

Также отметим действия Александра Зубкова, еще одного автора забитого гола в составе "Шахтера", который стал вторым лучшим игроком команды Марино Пушича в этом матче. Его игру оценили на 8.1 (WhoScored) и 8.6 (SofaScore).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
SofaScore и WhoScored выбрали лучшего игрока матча ЛЧ Шахтер - Янг Бойз - изображение 2

Выделим, что в составе соперников лучшим игроком был Кастриот Имери, который и открыл счет в матче.

По теме
yellow-arrow
В УЕФА назвали лучшего игрока матча Шахтер - Янг Бойз
yellow-arrow
Црвена Звезда – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов  
yellow-arrow
Судаков снова накинул ценник. Шахтер - Янг Бойз 2:1. Видео голов и обзор матча
Янг Бойз (Берн) Шахтер (Донецк) WhoScored SofaScore
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости