ЛЧ. Фейеноорд - Зальцбург 1:3. Красные быки набирают первые очки

Лига Чемпионов. 4-й тур

6 ноября. Роттердам. "Де Куйп"

Арбитр: Донатас Румсас (Литва)

"Фейеноорд" – "Зальцбург" 1:3

Голы: Хадж Мусса 81 - Конате 45+2, 58, Гиндо 86

"Фейеноорд": Велленройтер, Лотомба (Надье 46), Траунер, Ганцко, Буэно - Хван, Тимбер (Белен 68) - Ньивкоп (Смал 68), Иванушец (Зехил 90), Пайшао - Осман (Хадж Мусса 46)

"Зальцбург": Блазвих - Капальдо (Моргалла 90), Пьянтковский, Байду, Терзич - Кларк, Гурна-Даут (Гиндо 81), Диамбу, - Нене (Ео 81), Конате (Дагим 90+4), Глух

Предупреждения: Осман 22, - Блазвих 66, Капальдо 73



Удаление: Надье 80 (прямая красная карточка)

Начали поединок хозяева весьма активно, и уже на восьмой минуте открыть счёт мог Пайшао: бразилец ворвался в штрафную площадь и сильно пробил низом по центру ворот - отлично среагировал на удар голкипер Бласвих.

После этого "Зальцбургу" удалось засушить игру, адаптировавшись к быстрому ритму соперника. В позиционке у "Фейеноорда" получалось немного, так что вскрыть оборону "красных быков" подопечные Бриана Приске пытались забросами из глубины и сольными проходами. Получалось, откровенно говоря, не очень.

С одной стороны, происходящее на поле удивляло, учитывая атакующий потенциал "Фейеноорда" и девять пропущенных мячей от "Зальцбурга" в первых трёх турах, но с другой стороны дела у австрийцев становятся лучше - в последних трёх матчах перед встречей в Лиге чемпионов они сохранили ворота сухими.

Казалось, что команды спокойно доигрывают ничейный тайм, но ни с того ни с сего результативную ошибку совершил Велленройтер. Вратарь "Фейеноорда" подарил мяч Глуху, тот прошел по левому флангу, подал на свободного Конате, и тот спокойно замкнул навес головой.





Вторая половина встречи началась в том же духе, что и первая - с момента Пайшао. В этот раз вингер бил головой, но неточно.

На 58-й минуте снова ошарашил "докеров" Конате. Ивуариец получил в штрафной пас от Пьянтковского, и распечатал ворота выстрелом в левый угол.

И несмотря на увеличившееся отставание в счете, "Фейеноорд" особо не прибавил. Уж очень организован был "Зальцбург". Отметить можно лишь удар Ньивкопа после подачи с углового.

На 80-й минуте красную карточку за опасный фол получил вышедший на замену у "Фейеноорда" Надье. И несмотря на это, хозяева тут же забили. Благодаря шикарным индивидуальным действиям отличился Хадж-Мусса.

Впрочем, энтузиазм нидерландцев через несколько минут сбил Гиндо. До этого "красные быки" ещё и не реализовали пенальти - хет-трик мог оформить Конате.





Таким образом, после трёх обидных поражений с общим счётом 0:9 "Зальцбург" забирает первые три очка в новом розыгрыше Лиги чемпионов, и дальше сыграет против "Байера", "ПСЖ", "Реала", "Атлетико". Страшная компания, не так ли?

В то же время, на счету "Фейеноорда" теперь два домашних поражения и две выездные победы.