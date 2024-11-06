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Вилла впервые проиграла в текущей ЛЧ, все из-за странного пенальти. Полное ВИДЕО эпизода с 11-метровым
Только один вопрос - зачем?
Getty Images / Global Images Ukraine
“Астон Вилла” впервые проиграла в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов из-за гола с 11-метрового. Но причина назначения пенальти удивительная.
В матче против “Брюгге” вратарь английского клуба отдал передачу на Мингза. Защитник взял мяч в руки и понёс обратно к вратарю.
Судья назначил пенальти, который футболист “Брюгге” реализовал. Это был единственный гол в матче.
Mings?! pic.twitter.com/EaV2eTgDjK— Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) November 6, 2024
“Астон Вилла” впервые проиграла в текущем розыгрыше ЛЧ и осталась с 9 очками. “Брюгге” набрал 6 очков за 4 тура.
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