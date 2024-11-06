Вилла впервые проиграла в текущей ЛЧ, все из-за странного пенальти. Полное ВИДЕО эпизода с 11-метровым

“Астон Вилла” впервые проиграла в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов из-за гола с 11-метрового. Но причина назначения пенальти удивительная.

В матче против “Брюгге” вратарь английского клуба отдал передачу на Мингза. Защитник взял мяч в руки и понёс обратно к вратарю.

Судья назначил пенальти, который футболист “Брюгге” реализовал. Это был единственный гол в матче.

“Астон Вилла” впервые проиграла в текущем розыгрыше ЛЧ и осталась с 9 очками. “Брюгге” набрал 6 очков за 4 тура.