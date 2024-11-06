  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Вилла впервые проиграла в текущей ЛЧ, все из-за странного пенальти. Полное ВИДЕО эпизода с 11-метровым
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вилла впервые проиграла в текущей ЛЧ, все из-за странного пенальти. Полное ВИДЕО эпизода с 11-метровым

Лига Чемпионов
Обновлено

Только один вопрос - зачем?

Вилла впервые проиграла в текущей ЛЧ, все из-за странного пенальти. Полное ВИДЕО эпизода с 11-метровым

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

“Астон Вилла” впервые проиграла в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов из-за гола с 11-метрового. Но причина назначения пенальти удивительная.

В матче против “Брюгге” вратарь английского клуба отдал передачу на Мингза. Защитник взял мяч в руки и понёс обратно к вратарю.

Судья назначил пенальти, который футболист “Брюгге” реализовал. Это был единственный гол в матче.

“Астон Вилла” впервые проиграла в текущем розыгрыше ЛЧ и осталась с 9 очками. “Брюгге” набрал 6 очков за 4 тура.

По теме
yellow-arrow
В УЕФА назвали лучшего игрока матча Шахтер - Янг Бойз
yellow-arrow
Црвена Звезда – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов  
yellow-arrow
Судаков снова накинул ценник. Шахтер - Янг Бойз 2:1. Видео голов и обзор матча
Астон Вилла (Бирмингем) Лига чемпионов Брюгге
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 22:15
в любой команде есть свой бондаренко
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 22:15
в любой команде есть свой бондаренко
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости