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В УЕФА назвали лучшего игрока матча Шахтер - Янг Бойз
Заслуженно!
Фото: ФК Шахтар Донецьк
УЕФА назвал лучшего игрока матча "Шахтер" - "Янг Бойз".
Им стал полузащитник “горняков” Георгий Судаков.
“Шахтер” выложил видео с награждением футболиста.
“Спасибо!”, - коротко сказал полузащитник.
???? STARBOY ???? @sudakov_11 ????@ChampionsLeague #UCL#ШахтарЯнгБойз | #Shakhtar pic.twitter.com/TvJXvkx2RC— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 6, 2024
Георгий Судаков забил гол и отдал ассист в матче против “Янг Бойз”.
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Напомним, “Шахтер” впервые победил в текущем розыгрыше ЛЧ. Украинская команда обыграла “Янг Бойз” (2:1).
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Источник:ФК Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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Morphyk7 (Черновцы)
06.11.2024 в 22:32
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