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В УЕФА назвали лучшего игрока матча Шахтер - Янг Бойз

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В УЕФА назвали лучшего игрока матча Шахтер - Янг Бойз

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

УЕФА назвал лучшего игрока матча "Шахтер" - "Янг Бойз".

Им стал полузащитник “горняков” Георгий Судаков.

“Шахтер” выложил видео с награждением футболиста.

“Спасибо!”, - коротко сказал полузащитник.

Георгий Судаков забил гол и отдал ассист в матче против “Янг Бойз”.

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Напомним, “Шахтер” впервые победил в текущем розыгрыше ЛЧ. Украинская команда обыграла “Янг Бойз” (2:1).

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
06.11.2024 в 22:32
Заслужено раз в жизни... Светлое пятнышко в команде сегодня
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Комментарии 1
Morphyk7 (Черновцы)
06.11.2024 в 22:32
Заслужено раз в жизни... Светлое пятнышко в команде сегодня
Ответить
0
0

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