ЛЧ. Спарта - Брест 1:2. Французский клуб становится настоящей сенсацией турнира

В матче четвертого тура Лиги чемпионов между собой сыграли пражская "Спарта" и французский "Брест", на котором работала украинская судейская бригада. Матч закончился победой гостей с минимальным перевесом - 1:2.

Поединок между чешской "Спартой" и французским "Брестом" хоть и не имел статус центрального в программе игрового дня Лиги Чемпионов, но точно должен был привлечь внимание нейтральных зрителей. Дело в том, что футбольные фанаты всегда склонны симпатизировать командам, которые считаются аутсайдерами, но при этом достигают существенных результатов. В первую очередь это, конечно, касается "Бреста". Этот коллектив, имея относительно скромные финансовые и кадровые возможности, шокировал всю Францию в прошлом сезоне, когда сумел завоевать бронзу Лиги 1. "Пираты" продолжили удивлять и в этой кампании, но уже на более высоком уровне - в Лиге Чемпионов. После трех туров французы располагались на пятой строчке, опережая большинство европейских грандов.

Удивляла нас собственно и "Спарта". Их победа над "Зальцбургом" (4:0) и ничья со "Штутгартом" (1:1) стали откровенной неожиданностью для экспертов и фанов. Вряд ли кто-то месяц назад считал пражский коллектив реальным претендентом за попадание в топ-24 общей лиги, но ко вчерашнему матчу они подходили на 23 строчке.

Как я уже сказал выше, ожидания от этой игры были завышены. К тому же в этом розыгрыше ЛЧ мы часто видим классные голевые перестрелки между относительно равными по силе клубами. Казалось бы, предпосылок для того, чтобы увидеть скучный футбол нет, но, к сожалению, этот матч откровенно не впечатлил.

А вот что точно впечатлило, так это тот факт, что за день до игры букмекеры вели фаворитом именно хозяев, несмотря на ощутимое преимущество "Бреста" в классе. В течение среды цифры постепенно выровнялись и перед стартовым свистком шансы обоих коллективов уже оценивались абсолютно ровно.

В этом "равенстве" мы и убедились в течение первого тайма, который был не просто не интересным, а откровенно скучным. А "Спарта" вообще не нанесла ни одного удара за первые 45 минут матча. Обе команды не торопились форсировать события и идти вперед большими силами, что вылилось в не слишком высокий темп игры. В первой половине матча было мало даже полумоментов, что уж говорить о реальной остроте.

Первый шанс открыть счет смогли создать себе гости: на 26 минуте Людовик Ажорк замыкал прострел с фланга, но не смог попасть в ворота с близкого расстояния. Казалось, что этот эпизод может как-то повлиять на интенсивность игры, но скучные попытки долгого владения не исчезли у обеих команд.

Где-то на 30 минуте начало казаться, что настоящим чудом будет увидеть хотя бы одно взятие ворот. И это чудо неожиданно случилось - "Брест" открыл счет на 37 минуте. Вероятно, не надо проговаривать, что забитый мяч совсем не вытекал из общей картины игры, поэтому неудивительно, что свой гол французы нашли после стандарта. После подачи с углового мяч оказался на линии штрафной площади, где в падении нанес удар Эдмилсон Фернандеш. Выстрел у швейцарца получился немного неуклюжий, но очень сильный - без шансов для голкипера хозяев.

Однако, к сожалению, этот мяч ничего не изменил в общей картине игры. "Брест" немного успокоился и сел ниже, а "Спарта" выглядела очень растерянно. Казалось, что у чехов даже нет "плана Б" на случай, если они пропустят первые.

Была надежда, что такой поздний гол повлияет на улучшение игры во втором тайме. Все же "Спарте" надо было рисковать, а взрывной "Брест" очень классно умеет ловить соперников на контратаках. Но вы не поверите! Этот, и без того скучный матч, после перерыва стал еще хуже. Команды просто поочередно контролировали мяч, без ощутимых попыток обострить игру, а затем, когда теряли владения, падали большими силами на свою половину. После этого наступала очередь другой команды безынициативно катать мяч вокруг чужой штрафной площадки.

Если подытожить, то этот матч по интенсивности и зрелищности игры стал худшим среди тех, которые я смотрел в нынешних Еврокубках. В этом поединке не цепляло вообще ничего, комментаторский штамп о том, что от такого футбола "можно заснуть" уже не казался таким уж и пафосным.

Хотя, стоит отметить, что в концовке матча футболисты "Спарты" все же подарили нам положительные эмоции. А если быть точнее, то этой эмоцией стал смех после откровенного привоза в исполнении чехов. Сначала вратарь хозяев Виндаль отдал передачу точно на соперника в очень простой ситуации, а эпично закончил этот эпизод Кайринек, который в падении занес мяч в собственные ворота.

Почему-то только после второго пропущенного гола хозяева начали активно идти вперед. Им даже удалось забить - Виктор Олатунджи затолкал мяч в ворота после серии рикошетов, но, само собой, было уже очень поздно.

Так что, несмотря на эту не слишком яркую игру, "Брест" продолжает писать свою сказку. После этой победы французы поднялись на второе место в общей таблице! Только "Ливерпуль" сейчас опережает "пиратов". Кто мог предсказать это в сентябре? Что касается "Спарты", то чехи вылетели из зоны топ-24 и опустились на 27 место.

Brest get their third win of the league phase ????#UCL pic.twitter.com/tgA9fOEpcs