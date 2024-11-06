ЛЧ. Црвена Звезда - Барселона 2:5. Сербы остаются с бубликом

Лига чемпионов. 4 тур

06.11.2024. Райко Митич, Белград

Главный арбитр: Эспен Эскос (Норвегия)

"Црвена Звезда" - "Барселона“ 2:5

"Црвена Звезда": М. Илич - Соль Йон Ву, Джига, Спаич, Родич (Милсон 59) - Канга (Далчио 72), Елшник, Крунич - Силас (Прутсев 82), Максимович (Илич 72) - Ндиайе (Катай 82)

"Барселона": Пенья - Кунде, Кубарси (Домингес 66), Мартинес, Мартин - де Йонг (Гави 67), Касадо - Ямал, Педри (Ольмо 58), Рафинья (Лопес 58) - Левандовски (Пау Виктор 78)

Предупреждения: Ндиайе 61, Спаич 64

Голы: Силас 27, Милсон 84 - Мартинес 13, Левандовски 43, 53, Рафинья 55, Лопес 76

Сербская команда, перед стадионом которой стоит танк с символом Z, играет против мирового монстра "Барселоны" - соперник идеальный (скажут украинские болельщики). Уверены, что 99% Украины болело именно за гостей.

Конечно, каталонцы сразу начали играть первым номером. Однако, что интересно, первыми забили сербы. Уже на 4-й минуте. Правда, в этом эпизоде сработала уже традиционная при Флике ловушка из офсайда.

На 13-й минуте произошло предсказуемое. Рафинья со штрафного удара навесил точно на голову Мартинеса, и тот на дальней штанге переправил кожаного в дальний угол ворот. Счет открыт. Потом Рафинья мог отмечаться и сам - прямым ударом с углового он попал в штангу.

В целом "Барселона" пыталась атаковать различными способами: пробирались сквозь центр штрафной площадки соперника, делали подачи с флангов во владения сербов, били издали.

На 27-й минуте "Црвена Звезда" неожиданно сравняла счет. На этот раз без офсайда, поэтому Силас смог записать свое имя на табло. В конце тайма "Барселона" снова вышла вперед. С первого же своего момента Левандовски забил очередной гол в сезоне. Он оказался там, где нужно, переправив мяч в пустые ворота. Перед этим сфера отбилась от стойки вследствие удара Рафиньи.

Во втором тайме ливень голов продолжился. "Барселона" играла спокойно и уверенно. Без лишних усилий футболисты создавали момент за моментом.

Довольно быстро после старта этой части игры преимущество каталонцев увеличили Левандовски и Рафинья. Обоим ассистировал Кунде. На этом француз не остановился, и на 76-й минуте оформил хет-трик из голевых передач. Правый фланг сербам сегодня будет сниться. Передача в центральную зону нашла Лопеса, и тот отправил кожаного в левый нижний угол ворот.

Если вы думаете, что на этом голов достаточно - то нет. Ближе к завершению поединка Милсону из команды хозяев удался красивый удар под правую стойку. Пенья прыгал изо всех сил, но не дотянулся до желаемого.

Каталонцы много контролировали мяч (70%), прекрасно реализовывали свои моменты и одержали довольно легкую победу. В итоге отмечаем дубль Левандовски, гол и 2 ассиста Рафиньи, хет-трик из ассистов Кунде.

"Црвена Звезда" вновь пропускает 5 голов в Лиге чемпионов. Сербы остаются с нулем в графе «очки», занимая предпоследнее место в турнирной таблице. С чем мы их и поздравляем!