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ЛЧ. Црвена Звезда - Барселона 2:5. Сербы остаются с бубликом

Лига Чемпионов
Обновлено

Легкая победа каталонцев

ЛЧ. Црвена Звезда - Барселона 2:5. Сербы остаются с бубликом

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов. 4 тур

06.11.2024. Райко Митич, Белград

Главный арбитр: Эспен Эскос (Норвегия)

"Црвена Звезда" - "Барселона“ 2:5

"Црвена Звезда": М. Илич - Соль Йон Ву, Джига, Спаич, Родич (Милсон 59) - Канга (Далчио 72), Елшник, Крунич - Силас (Прутсев 82), Максимович (Илич 72) - Ндиайе (Катай 82)

"Барселона": Пенья - Кунде, Кубарси (Домингес 66), Мартинес, Мартин - де Йонг (Гави 67), Касадо - Ямал, Педри (Ольмо 58), Рафинья (Лопес 58) - Левандовски (Пау Виктор 78)

Предупреждения: Ндиайе 61, Спаич 64

Голы: Силас 27, Милсон 84 - Мартинес 13, Левандовски 43, 53, Рафинья 55, Лопес 76

Сербская команда, перед стадионом которой стоит танк с символом Z, играет против мирового монстра "Барселоны" - соперник идеальный (скажут украинские болельщики). Уверены, что 99% Украины болело именно за гостей.

Конечно, каталонцы сразу начали играть первым номером. Однако, что интересно, первыми забили сербы. Уже на 4-й минуте. Правда, в этом эпизоде сработала уже традиционная при Флике ловушка из офсайда.

На 13-й минуте произошло предсказуемое. Рафинья со штрафного удара навесил точно на голову Мартинеса, и тот на дальней штанге переправил кожаного в дальний угол ворот. Счет открыт. Потом Рафинья мог отмечаться и сам - прямым ударом с углового он попал в штангу.

В целом "Барселона" пыталась атаковать различными способами: пробирались сквозь центр штрафной площадки соперника, делали подачи с флангов во владения сербов, били издали.

На 27-й минуте "Црвена Звезда" неожиданно сравняла счет. На этот раз без офсайда, поэтому Силас смог записать свое имя на табло. В конце тайма "Барселона" снова вышла вперед. С первого же своего момента Левандовски забил очередной гол в сезоне. Он оказался там, где нужно, переправив мяч в пустые ворота. Перед этим сфера отбилась от стойки вследствие удара Рафиньи.

Во втором тайме ливень голов продолжился. "Барселона" играла спокойно и уверенно. Без лишних усилий футболисты создавали момент за моментом.

Довольно быстро после старта этой части игры преимущество каталонцев увеличили Левандовски и Рафинья. Обоим ассистировал Кунде. На этом француз не остановился, и на 76-й минуте оформил хет-трик из голевых передач. Правый фланг сербам сегодня будет сниться. Передача в центральную зону нашла Лопеса, и тот отправил кожаного в левый нижний угол ворот.

Если вы думаете, что на этом голов достаточно - то нет. Ближе к завершению поединка Милсону из команды хозяев удался красивый удар под правую стойку. Пенья прыгал изо всех сил, но не дотянулся до желаемого.

Каталонцы много контролировали мяч (70%), прекрасно реализовывали свои моменты и одержали довольно легкую победу. В итоге отмечаем дубль Левандовски, гол и 2 ассиста Рафиньи, хет-трик из ассистов Кунде.

"Црвена Звезда" вновь пропускает 5 голов в Лиге чемпионов. Сербы остаются с нулем в графе «очки», занимая предпоследнее место в турнирной таблице. С чем мы их и поздравляем!

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Лига чемпионов Барселона Црвена Звезда (Белград)
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1 голосов
Комментарии
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Bаrcelinius
07.11.2024 в 00:33
Игра Барсы это просто праздник, какой-то!
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Комментарии 13
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Bаrcelinius
07.11.2024 в 00:33
Игра Барсы это просто праздник, какой-то!
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0
0
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Spokoyno (Київ)
07.11.2024 в 00:24
Тепер по інших итогах... Барселона наразі увійшла до першої вісімки з кращою різницею, але з третьою корзиною покінчено, єдиний програш взагалі Монако з ЧЕТВЕРТОЇ! Правда одну з першої вже прибили Залишилися більш потужні команди... Так що головні матчі попереду!
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0
0
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Spokoyno (Київ)
07.11.2024 в 00:06
Виправили прислів'я на "сталося, як гадалося!" Лише пару питань, чому двічі пропустили і чи потрібно було залишати Ямаля, щоб потім всім розповідати..."Та у нас 9 гравців Ла Масії!"
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2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.11.2024 в 00:05
Всех барселонцев с победой! Игру не смотрел, но хочу знать кто виноват в двух пропущенных голах? Кто должен быть наказан?
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2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.11.2024 в 00:12
силас и милсон
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2
0
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Spokoyno (Київ)
07.11.2024 в 00:12
Ну голкіпер не врятував, це завжди перший з розряду "Пішов до кутка!" Перший мабуть Кубарсі, а другий скоріш автор хет-трік асистів Кюнде Хоч там при 1:5 пів Барси зупинилися!
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1
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Bаrcelinius
07.11.2024 в 00:38
С победой!
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Перевзутий
07.11.2024 в 00:01
Всех с победой! Толи ещё будет
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3
1
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Spokoyno (Київ)
07.11.2024 в 00:33
А за що Толяну перепаде
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1
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Море23 (Одесса)
07.11.2024 в 00:00
А так комментатор посчитал в конце у Барсы было 9 игроков лямасии на поле
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1
1
Море23 (Одесса)
06.11.2024 в 23:59
Непонятно только одно почему не меняли ямаля ?
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0
1
Перевзутий
07.11.2024 в 00:00
Хотят ушатать пацаненка
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0
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Bаrcelinius
07.11.2024 в 00:35
Флику виднее, чай не дурак.
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