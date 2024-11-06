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Вингер Шахтера: Самое главное сейчас – сохранить победный ритм
Дончане взяли верх в третий раз подряд
UA-Футбол
Вингер донецкого "Шахтера" Кевин после матча против "Янг Бойз" во флеш зоне прокомментировал победу "горняков". Его слова передаёт корреспондент UA-Футбол.
“ – Поздравляем с первой победой, как Вы оцениваете игру, первые голы в Лиге чемпионов, что можете сказать об игре?
– В первую очередь хотел бы вас всех поблагодарить за теплые поздравления. Я считаю, что мы действительно провели очень качественную игру с точки зрения как и в целом построения нашего командного рисунка, так и непосредственно результата. Мы будем смотреть дальше на следующие матчи, чтобы получить больше очков и суметь квалифицироваться в следующий раунд еврокубковых соревнований весной.
– Ваше расположение на поле при атаке было гибридным, не так, как нарисовано на схеме. Также не было выраженного нападающего. Пушич хотел воплотить то, что не вышло против "Аталанты" в матче второго тура ЛЧ?
– Я считаю, что каждая игра имеет свой отдельный рисунок, и непосредственно на эту игру мы готовились с несколько иным подходом и анализировали этого соперника. Самое важное, как я уже отметил, то, что нам удалось завоевать три очка, и мы будем дальше продолжать работать, чтобы в дальнейшем увеличить количество наших зачетных пунктов.
– Как команда настраивалась на победу в раздевалке?
– Могу заверить, что мы все работаем единой командой, единым коллективом. И я считаю, что это одно из важнейших достижений Мистера, как главного тренера, он действительно умеет настраивать команду как единственную семью, которой мы бесспорно сегодня были на поле.
Я считаю, что сейчас самое главное – сохранить этот победный ритм и продолжать выступать с таким же рвением и единством, которое мы сегодня продемонстрировали на поле”, – ответил Кевин.
Бразильский вингер сыграл в основном составе впервые в текущем сезоне Лиги чемпионов. Он провел на поле “Арены Ауф Шальке” в Гельзенкирхене 79 минут, после чего его заменил Марлон Гомес.
Следующий матч в ЛЧ "горняки" проведут 27 ноября против "ПСВ" в Эйндховене. Команда из Нидерландов вчера также одержала первую победу в основном этапе, разбив "Жирону" 4:0. Сейчас в активе "ПСВ" пять очков, у "Шахтера" – четыре зачетных пункта.
Добавим, что для "Шахтера" эта победа стала третьей подряд во всех турнирах. 10 октября дончане проведут номинально домашний матч против "Зари" в рамках УПЛ.
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