Вингер Шахтера: Самое главное сейчас – сохранить победный ритм

Вингер донецкого "Шахтера" Кевин после матча против "Янг Бойз" во флеш зоне прокомментировал победу "горняков". Его слова передаёт корреспондент UA-Футбол.

“ – Поздравляем с первой победой, как Вы оцениваете игру, первые голы в Лиге чемпионов, что можете сказать об игре?

– В первую очередь хотел бы вас всех поблагодарить за теплые поздравления. Я считаю, что мы действительно провели очень качественную игру с точки зрения как и в целом построения нашего командного рисунка, так и непосредственно результата. Мы будем смотреть дальше на следующие матчи, чтобы получить больше очков и суметь квалифицироваться в следующий раунд еврокубковых соревнований весной.

– Ваше расположение на поле при атаке было гибридным, не так, как нарисовано на схеме. Также не было выраженного нападающего. Пушич хотел воплотить то, что не вышло против "Аталанты" в матче второго тура ЛЧ?

– Я считаю, что каждая игра имеет свой отдельный рисунок, и непосредственно на эту игру мы готовились с несколько иным подходом и анализировали этого соперника. Самое важное, как я уже отметил, то, что нам удалось завоевать три очка, и мы будем дальше продолжать работать, чтобы в дальнейшем увеличить количество наших зачетных пунктов.

– Как команда настраивалась на победу в раздевалке?

– Могу заверить, что мы все работаем единой командой, единым коллективом. И я считаю, что это одно из важнейших достижений Мистера, как главного тренера, он действительно умеет настраивать команду как единственную семью, которой мы бесспорно сегодня были на поле.

Я считаю, что сейчас самое главное – сохранить этот победный ритм и продолжать выступать с таким же рвением и единством, которое мы сегодня продемонстрировали на поле”, – ответил Кевин.