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Вингер Шахтера: Самое главное сейчас – сохранить победный ритм

Лига Чемпионов
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Дончане взяли верх в третий раз подряд

Вингер Шахтера: Самое главное сейчас – сохранить победный ритм

UA-Футбол

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Вингер донецкого "Шахтера" Кевин после матча против "Янг Бойз" во флеш зоне прокомментировал победу "горняков". Его слова передаёт корреспондент UA-Футбол.

– Поздравляем с первой победой, как Вы оцениваете игру, первые голы в Лиге чемпионов, что можете сказать об игре?

– В первую очередь хотел бы вас всех поблагодарить за теплые поздравления. Я считаю, что мы действительно провели очень качественную игру с точки зрения как и в целом построения нашего командного рисунка, так и непосредственно результата. Мы будем смотреть дальше на следующие матчи, чтобы получить больше очков и суметь квалифицироваться в следующий раунд еврокубковых соревнований весной.

– Ваше расположение на поле при атаке было гибридным, не так, как нарисовано на схеме. Также не было выраженного нападающего. Пушич хотел воплотить то, что не вышло против "Аталанты" в матче второго тура ЛЧ?

– Я считаю, что каждая игра имеет свой отдельный рисунок, и непосредственно на эту игру мы готовились с несколько иным подходом и анализировали этого соперника. Самое важное, как я уже отметил, то, что нам удалось завоевать три очка, и мы будем дальше продолжать работать, чтобы в дальнейшем увеличить количество наших зачетных пунктов.

– Как команда настраивалась на победу в раздевалке?

– Могу заверить, что мы все работаем единой командой, единым коллективом. И я считаю, что это одно из важнейших достижений Мистера, как главного тренера, он действительно умеет настраивать команду как единственную семью, которой мы бесспорно сегодня были на поле.

Я считаю, что сейчас самое главное – сохранить этот победный ритм и продолжать выступать с таким же рвением и единством, которое мы сегодня продемонстрировали на поле”, – ответил Кевин.

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Бразильский вингер сыграл в основном составе впервые в текущем сезоне Лиги чемпионов. Он провел на поле “Арены Ауф Шальке” в Гельзенкирхене 79 минут, после чего его заменил Марлон Гомес.

Следующий матч в ЛЧ "горняки" проведут 27 ноября против "ПСВ" в Эйндховене. Команда из Нидерландов вчера также одержала первую победу в основном этапе, разбив "Жирону" 4:0. Сейчас в активе "ПСВ" пять очков, у "Шахтера" – четыре зачетных пункта.

Добавим, что для "Шахтера" эта победа стала третьей подряд во всех турнирах. 10 октября дончане проведут номинально домашний матч против "Зари" в рамках УПЛ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Максим Кучер
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