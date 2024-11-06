"Возможно, пропущенный гол нас взбодрил". Защитник Шахтера прокомментировал победу над Янг Бойз

Защитник донецкого "Шахтера" Педро Энрике во флешзоне после матча прокомментировал победу в поединке четвертого тура Лиги чемпионов против "Янг Бойз" (2:1). Его слова передает корреспондент UA-Футбол.

"Мы продемонстрировали футбол невероятного качества. Самое важное, что получили 3 очка. Мы работали ради этого результата ежедневно. Как по мне, мы играли против очень достойного оппонента, у этой команды достаточно квалифицированных игроков, опытных бойцов еврокубков. Будем работать в дальнейшем, чтобы приумножить наши результаты". "Важно отметить всю команду. "Шахтер" работал как единый механизм. Если вдаваться в персоналии, то это Георгий Судаков. Невероятного исполнения гол, много работы на команду. Он — игрок матча".

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"Что почувствовали, когда пропустили? Всегда неприятно пропускать, особенно, когда демонстрировали действительно хорошую игру. Иногда ошибки случаются, это часть игры. Самое главное, что мы перевернули игру, гол никак не повлиял на наш настрой. Мы даже с большей отдачей начали действовать. Возможно, он нас взбодрил". "Последние 10 минут, бесспорно, были довольно сложными. Большинство игроков устали. Но мы несмотря на человеческий ресурс продолжали бороться до финального свистка. Слава Богу, нам удалось получить этот результат и старания не были напрасными". "Пушич сказал в перерыве, чтобы мы продолжали гнуть нашу линию игры, чтобы ни в коем случае не ориентировались на счет, нацеливались на 3-й гол. Это было ценным указанием. Это сработало в нашу пользу".

Добавим, что 22-летний Педро Энрике является основным левым защитником "Шахтера". В этом сезоне бразильский фулбек провел 12 матчей во всех турнирах на клубном уровне.