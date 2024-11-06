ЛЧ. Интер – Арсенал 1:0. Для одних – трусость, для других – прагматизм

Микель Артета имел на что жаловаться накануне этой игры. У него в старте отсутствуют двое ключевых игроков центра поля: Деклан Райс и Мартин Эдегор (который все же был на скамейке запасных) и именно в таком состоянии, имея за плечами не лучшие результаты, им нужно было лететь в Милан и добывать результат в Лиге Чемпионов.

Симоне Индзаги таких серьезных потерь накануне матча не имел, он в неплохой форме подвел свою команду к этой встрече, поэтому даже у букмекеров "Интер" выглядел небольшим, но фаворитом. Что же в итоге получилось у обеих команд сегодня?

Сначала мы увидели активный старт от хозяев "Джузеппе Меацца", которые начали с мощного удара от Дюмфриса в каркас ворот, да и просто едва не заставили своего соперника сдаться от асфиксии из-за плотного прессинга. Однако уже где-то после 15-й минуты "канониры" поняли, как этому можно противостоять и забрали мяч к своим ногам, хотя как его двигать в штрафную Яна Зоммера они все еще не знали.

Из опасности в первом тайме вспоминается неплохой удар от Сака после прохода и Мерино, который был очень близок к нанесению удара головой после передачи в штрафную площадь. Ну и не забываем об угловых и вообще всех стандартах, лондонцы уже давно являются настоящими мастерами по их реализации. Но и "нардзурри" также забились в какой-то момент ближе к воротам и вылетали лишь в безуспешные контратаки.

Не очень насыщенный на события первый тайм завершился подачей от Хакана Чалханоглу в штрафную площадку Давида Райи, где пытался переправить дальше мяч Тареми, но попал в руку Мерино, за что арбитр без раздумий назначил пенальти. ВАР подтвердил это решение, а Чалханоглу без проблем реализовал одиннадцатиметровый. "Интер" впереди после первого тайма и оставалось лишь дождаться какой-то реакции от команды Артеты.

Наставник сразу выпустил вместо полузащитника Мерино нападающего Жезуса, переместил Хаверца ближе к атаке и теперь состав гостей выглядел очень атакующим: одновременно на поле были Сака, Мартинелли, Троссар, Хаверц и Жезус. Но это принесло свои плоды, по крайней мере в опасных моментах. В начале тайма лондонцы провели сразу несколько острых атак, вот только не смогли конвертировать их в точные удары, все шло мимо ворот.

"Интер" выдерживал баланс и играл по счету, лететь в атаку нет необходимости, можно же просто держать удар. Но получалось это у них чрезвычайно неуверенно и рискованно, особенно после удара от Салиба после углового, который отразил Зоммер, а также после попытки от Хаверца закрутить круглого в девятку, где вновь спас вратарь хозяев.

Команда Симоне Индзаги весь тайм провела на своей половине поля и пыталась сдержать наступление соперника, достаточно трусливая тактика, учитывая преимущество собственного поля и понимание, что эта команда точно способна на большее. Моменты у ворот Зоммера продолжали появляться, особенно острый шанс был у Кая Хаверца, который после рикошета получил мяч в штрафной и уже пробивал в упор, но в последний момент под удар бросился Бисек, рикошетом от которого круглый пролетел мимо ворот. Повезло, очень повезло.

На 82-й минуте Александр Зинченко вышел на поле вместо Юрриена Тимбера, то есть Артета захотел еще больше контроля, также вышел молодой Итан Нванери в атаку. Все брошено в атаку. Оставалось лишь надеяться, что это сработает, ведь его команда весь второй тайм буквально висела на чужих воротах.

Однако надежды не оправдались и сегодняшний антагонист, как мы себе позволим назвать "Интер", одержал победу, которая прямо пахнет Италией. Кто-то скажет, что это абсолютное проявление слабости и страха от Индзаги, заставившего свою команду забиться в свои ворота. Другие скажут, что это очень умно продуманный и прагматичный план, который был идеально воплощен на поле. Как бы там ни было, победителя не судят. Благодаря этому результату "нерадзурри" выходят на 5-ю строчку, а "Арсенал" опускается на 12-ю.

Лига Чемпионов. Этап лиги, 4-й тур

Стадион: "Джузеппе Меацца" (Милан)

Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)

"Интер" — "Арсенал" 1:0

Гол: Чалханоглу (45+3, с пенальти)

"Интер": Зоммер — Павар, Де Врей, Бисек — Дюмфрис, Фраттези (Барелла, 61), Чалханоглу (Асслани, 71), Зелинский (Мхитарян, 62), Дармиан — Тареми (Димарко, 79), Мартинес (Тюрам, 62)

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер (Зинченко, 82) — Хаверц (Эдегор, 90+2), Партей, Мерино (Жезус, 46) — Сака, Троссар (Нванери, 82), Мартинелли

Предупреждения: Мартинес (15), Барелла (68) — Габриэл (15), Жезус (68)